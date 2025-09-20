مدیر جهاد کشاورزی آبیک خبر داد؛
تولید بیش از 157 هزار تن شیر خام در آبیک
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از تولید 157 هزار و 12 تن شیر خام در واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی و سنتی این شهرستان در نیمه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بیژن لطفی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر 71 هزار و 111 راس دام شیری صنعتی و 4 هزار و 428 راس دام شیری در واحدهای سنتی این شهرستان نگهداری میشوند.
وی اضافه کرد: تولید این حجم از شیر علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیازهای لبنی کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم به رونق اقتصادی منطقه کمک میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک پویایی و ظرفیت بالای بخش دامپروری شهرستان آبیک را از عوامل اصلی این موفقیت دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان و توسعه این بخش تاکید کرد.
لطفی ادامه داد: شهرستان آبیک با دارا بودن واحدهای متعدد دامپروری صنعتی و سنتی، نقش مهمی در تولید شیر خام استان و کشور ایفا میکند.