تولید بیش از 157 هزار تن شیر خام در آبیک

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بیژن لطفی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر 71 هزار و 111 راس دام شیری صنعتی و 4 هزار و 428 راس دام شیری در واحدهای سنتی این شهرستان نگهداری می‌شوند.

وی اضافه کرد: تولید این حجم از شیر علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیازهای لبنی کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک پویایی و ظرفیت بالای بخش دامپروری شهرستان آبیک را از عوامل اصلی این موفقیت دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان و توسعه این بخش تاکید کرد.

لطفی ادامه داد: شهرستان آبیک با دارا بودن واحدهای متعدد دامپروری صنعتی و سنتی، نقش مهمی در تولید شیر خام استان و کشور ایفا می‌کند.

