خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر جهاد کشاورزی آبیک خبر داد؛

تولید بیش از 157 هزار تن شیر خام در آبیک

تولید بیش از 157 هزار تن شیر خام در آبیک
کد خبر : 1688412
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از تولید 157 هزار و 12 تن شیر خام در واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی و سنتی این شهرستان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  بیژن لطفی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر 71 هزار و 111 راس دام شیری صنعتی و 4 هزار و 428 راس دام شیری در واحدهای سنتی این شهرستان نگهداری می‌شوند.

وی اضافه کرد:  تولید این حجم از شیر علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیازهای لبنی کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک پویایی و ظرفیت بالای بخش دامپروری شهرستان آبیک را از عوامل اصلی این موفقیت دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان و توسعه این بخش تاکید کرد.

لطفی ادامه داد: شهرستان آبیک با دارا بودن واحدهای متعدد دامپروری صنعتی و سنتی، نقش مهمی در تولید شیر خام استان و کشور ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی