«بزرگترین باغ تئاتر کشور» در تبریز با حضور وزیر ارشاد کلنگ زنی شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این آیین با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار شهردار تبریز و سید کاظم زعفرانچی لر رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر تبریز و همچنین جمعی از مدیران و هنرمندان شهر تبریز برگزار شد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت شهری تبریز از هنرمندان حوزه مختلف، احداث باغ تئاتر تبریز را یک الگو برای سایر شهرها دانست و افزود: حمایت شهرداری تبریز از سرمایه‌گذار بخش خصوصی حوزه فرهنگ و هنر می‌تواند به عنوان یک الگو در جدی گرفتن حوزه فرهنگ وهنر از سوی سرمایه‌گذاران سایر استان‌ها باشد.

وی احداث باغ تئاتر تبریز را چشم روشنی شهرداری تبریز به هنرمندان اعلام و اظهار کرد: این چشم روشنی با سرمایه‌گذاری یک هنرمند حوزه تئاتر شیرین‌تر شده است.

بهرام سرمست، استاندارآذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به اینکه توجه مدیریت شهری به دغدغه هنرمندان و رفع مشکلات حوزه فرهنگ و هنر به ویژه بخش زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته چشمگیر بوده است، گفت: دغدغه اهالی هنر دغدغه مقدسی است و احداث باغ تئاتر تبریز در اراضی ارتش نشان از اهتمام جدی مدیریت شهری به حوزه فرهنگ و هنر دارد.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز نیز در این آیین با اشاره به اینکه در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرداری تبریز به ویژه در حوزه تئاتر، امروز شاهد کلنگ‌زنی مجموعه باغ تئاتر تبریز در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع هستیم، گفت: این باغ تئاتر با مشارکت بخش خصوصی ( پرویز کلینی پیشکسوت تئاتر استان ) در پارک ۱۰ هکتاری اراضی ارتش احداث می‌شود.

وی افزود: تبریز مهد تئاتر و هنر نمایش است و باید با توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از هنرمندان بتواند خود را در صحنه ملی و بین‌المللی نشان دهد که احداث باغ تئاتر در این شهر در این راستاست.

هوشیار با اشاره به توجه ویژه مدیریت شهری به اجرای آثار فاخر نمایشی افزود: در سال‌های گذشته و امسال چندین نمایش در حوزه تاریخی، هویتی و فرهنگی آذربایجان و تبریز با حمایت شهرداری تبریز تولید شد و به روی صحنه رفته است.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه به فرهنگ ممکن نیست، افزود: شهرداری تبریز نیز در راستای مسئولیت‌های مدنی و رسالت فرهنگی خود در راستای ارتقای فرهنگ عمومی شهر تلاش می کند. همچنین

سید کاظم زعفرانچی لر رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر تبریز هم با اشاره به اینکه مدیریت شهری تبریز در حوزه احداث زیرساخت و فضاهای کاربردی فرهنگی همیشه پیشگام بوده است، افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها ، شهرداری تبریز و شورای اسلامی این شهر به مسائل فرهنگی و کالبدی شهر اهتمام داشته و در رفع موانع آن تلاش کردند.

کنگره بزرگداشت استاد شهریار شب گذشته با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبریز برگزار شد.

