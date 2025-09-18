انفجار گاز در برج مسکونی تبریز؛ تخریب کامل یک واحد در الهیه

به گزارش ایلنا از تبریز، به دنبال وقوع انفجار گاز در یک واحد مسکونی در برج کوهسار واقع در محله الهیه تبریز، نیروهای امدادی و آتش نشانی در محل حاضر شدند.

این حادثه عصر پنجشنبه در یکی از واحدهای مسکونی واقع در برج کوهسار الهیه تبریز رخ داد و یک واحد به طور کامل تخریب شد.

گفتنی است نیروهای آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و عملیات ایمن‌سازی و جست‌وجو در حال انجام است.

تا این لحظه گزارشی از تعداد مصدومان یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

