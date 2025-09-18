خبرگزاری کار ایران
انفجار گاز در برج مسکونی تبریز؛ تخریب کامل یک واحد در الهیه

کد خبر : 1688026
یک واحد مسکونی در برج کوهسار واقع در محله الهیه تبریز، بر اثر انفجار گاز به طور کامل تخریب شد. تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و عملیات جست‌وجو و ایمن‌سازی در حال انجام است.

به گزارش ایلنا از تبریز، به دنبال وقوع انفجار گاز در یک واحد مسکونی در برج کوهسار واقع در محله الهیه تبریز، نیروهای امدادی و آتش نشانی در محل حاضر شدند.

این حادثه عصر پنجشنبه در یکی از واحدهای مسکونی واقع در برج کوهسار الهیه تبریز رخ داد و یک واحد به طور کامل تخریب شد.

گفتنی است نیروهای آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و عملیات ایمن‌سازی و جست‌وجو در حال انجام است.

تا این لحظه گزارشی از تعداد مصدومان یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

