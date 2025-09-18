انفجار گاز در برج مسکونی تبریز؛ تخریب کامل یک واحد در الهیه
یک واحد مسکونی در برج کوهسار واقع در محله الهیه تبریز، بر اثر انفجار گاز به طور کامل تخریب شد. تیمهای آتشنشانی و امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدهاند و عملیات جستوجو و ایمنسازی در حال انجام است.
تا این لحظه گزارشی از تعداد مصدومان یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.