درگیری خانوادگی در تنکابن منجر به قتل پدر و مادر شد
فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از وقوع درگیری خانوادگی منجر به قتل زن و شوهر ۵۵ ساله توسط فرزند ۳۶ ساله در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری، پلیس، سرهنگ بهادر" "دیلمی با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسیها و تحقیقات اولیه مشخص شد در ساعت ۲۱ شب گذشته بر اثر وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی توسط پسر خانواده پدر و مادر ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست میدهند.
فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن تصریح کرد با اقدامات فنی و پلیسی قاتل ۳۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از استانهای همجوار دستگیر و در اظهارات خود بیان داشت به علت اختلاف خانوادگی با پدر و مادر اقدام به کشتن آنها کرد.
سرهنگ دیلمی در پایان خاطرنشان کرد متهم به قتل پس از انتقال به آگاهی و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره مناسب روانه زندان شد.