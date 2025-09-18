خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درگیری خانوادگی در تنکابن منجر به قتل پدر و مادر شد

درگیری خانوادگی در تنکابن منجر به قتل پدر و مادر شد
کد خبر : 1687986
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از وقوع درگیری خانوادگی منجر به قتل زن و شوهر ۵۵ ساله توسط فرزند ۳۶ ساله در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری، پلیس، سرهنگ بهادر" "دیلمی با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد در ساعت ۲۱ شب گذشته بر اثر وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی توسط پسر خانواده پدر و مادر ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن تصریح کرد با اقدامات فنی و پلیسی قاتل ۳۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از استان‌های هم‌جوار دستگیر و در اظهارات خود بیان داشت به علت اختلاف خانوادگی با پدر و مادر اقدام به کشتن آنها کرد.

سرهنگ دیلمی در پایان خاطرنشان کرد متهم به قتل پس از انتقال به آگاهی و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره مناسب روانه زندان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی