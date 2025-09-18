درگیری خانوادگی در تنکابن منجر به قتل پدر و مادر شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری، پلیس، سرهنگ بهادر" "دیلمی با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد در ساعت ۲۱ شب گذشته بر اثر وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی توسط پسر خانواده پدر و مادر ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن تصریح کرد با اقدامات فنی و پلیسی قاتل ۳۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از استان‌های هم‌جوار دستگیر و در اظهارات خود بیان داشت به علت اختلاف خانوادگی با پدر و مادر اقدام به کشتن آنها کرد.

سرهنگ دیلمی در پایان خاطرنشان کرد متهم به قتل پس از انتقال به آگاهی و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره مناسب روانه زندان شد.

انتهای پیام/