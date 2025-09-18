خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان اوقاف کشور:

موقوفات فارس در زمینه حمایت از ایتام پیشگام است

بزرگ‌ترین پرورشگاه غرب آسیا در شهرصدرا معرفی شد

اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۶ شهرستان شیراز و موقوفه زنده‌یاد حاج خلیل زالی شهر صدرا با حضور فعال در نمایشگاه ملی دستاوردهای وقف که در هتل بزرگ ارم تهران برپا شده است، به معرفی ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه حمایت از ایتام پرداختند.

به گزارش ایلنا، در این نمایشگاه، مراکز آموزشی، تربیتی شبانه روزی ویژه ایتام موقوفات محرری، مصلایی و حاج خلیل زالی به‌ویژه مرکز تربیتی ،آموزشی چند منظوره شبانه روزی جدید الاحداث زنده‌یاد حاج خلیل زالی در شهرصدرا به بازدیدکنندگان معرفی شدند. 

پرورشگاه حاج خلیل زالی که به‌تازگی در شهر صدرا در حال احداث است، به‌عنوان بزرگ‌ترین پرورشگاه ایتام در خاورمیانه شناخته می‌شود.

این مرکز با معماری نوین، امکانات پیشرفته و ظرفیت بالای پذیرش، به مرکزی شاخص برای ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی به ایتام تبدیل خواهد شد و توجه ویژه بازدیدکنندگان و مسئولان نمایشگاه را به خود جلب کرد.

در جریان این رویداد،  رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با حضور در غرفه دارالایتام های موقوفات فارس گفت: وقف در حوزه حمایت از ایتام، مصداق بارز عمل به سنت حسنه اسلامی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و موقوفات فارس در این زمینه پیشگام بوده و ایجاد چنین مراکزی نشان‌دهنده نگاه بلند واقفان و اهتمام آنان به امور اجتماعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، افزود: استان فارس هم‌اکنون رتبه نخست کشور در تعداد و ظرفیت دارالایتام را داراست واز گذشته به‌عنوان پیشرو در حوزه موقوفات مرتبط با ایتام و راه‌اندازی و مدیریت مراکز حمایتی ویژه ایتام شناخته می‌شود.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های وقف و ایجاد وقف های جدید با مشارکت نیک اندیشان و خیرین و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه خدمات اجتماعی و اقتصادی کشور و معرفی شرکت‌هایی که با حمایت سازمان اوقاف به موفقیت های بزرگی دست یافته اند در حال برگزاری است و غرفه فارس به‌عنوان یکی از غرفه‌های شاخص، با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبه‌رو شده است. 

غرفه دارالایتام موقوفات فارس در سالن فیروزه غرفه ۴۴ نمایشگاه دستاوردهای وقف هتل بزرگ ارم تهران پذیرای علاقه مندان وقف خصوصاً حوزه ایتام است.

