قیمت طلا، سکه و ارز در بازار پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و هر دلار ۹۸هزار و ۹۵۰تومان و هر یورو ۱۱۶ هزار و ۸۲۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

