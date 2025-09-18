قیمت طلا، سکه و ارز در بازار پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و هر دلار ۹۸هزار و ۹۵۰تومان و هر یورو ۱۱۶ هزار و ۸۲۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.