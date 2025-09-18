خبرگزاری کار ایران
سرپرست جدید روابط عمومی شهرداری فردیس معرفی شد

سرپرست جدید روابط عمومی شهرداری فردیس معرفی شد
کد خبر : 1687829
شهردار فردیس حسین جعفری آذر را به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل‌ شهرداری منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا احمدی نژاد طی مراسمی از زحمات مجید صولت مدیر سابق روابط عمومی شهرداری فردیس تقدیر و  محمدحسین جعفری آذر را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری فردیس معرفی کرد.

در متن این حکم آمده است:

"نظر به تعهد شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی امور بین الملل شهرداری فردیس منصوب می‌نمایم، امید است با استعانت از پروردگار یکتا و با بهره‌گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، متخصص و متعهد شهرداری موجبات خدمت‌رسانی مفید و موثر به شهروندان عزیز را فراهم آورید. انتظار می‌رود بارعایت قوانین و مقرات اداری نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. توفیقات روز افزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند سبحان مسئلت دارم."

گفتنی است؛ حسین جعفری از مدیران شهرداری فردیس است که پیش ازاین ۳۱ ماه سابقه مدیریت روابط عمومی این شهرداری را عهده دار بوده است. همچنین معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، قائم مقامی سازمان حمل و نقل، بارو و مسافر، مدیریت زیباسازی و مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، از جمله سوابق حسین جعفری در شهرداری فردیس است.

