فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

قاتل ۳۵ ساله در ملکشاهی خود را به پلیس معرفی کرد

قاتل ۳۵ ساله در ملکشاهی خود را به پلیس معرفی کرد
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت : با همکاری و همراهی بزرگان و معتمدان شهرستان ملکشاهی قاتل ۳۵ پس از ۱۲ ساعت خود را به پلیس معرفی کرد.

به گزارش ایلنا از ایلام، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار داشت: شب گذشته در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهر  بلافاصله مأموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود : با حضور ماموران انتظامی در محل تیراندازی مشخص شد در درگیری  دو جوان با سلاح شکاری متأسفانه یک جوان ۳۸ ساله زخمی، و فرد ضارب بلافاصله از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه فرد مصدوم جهت مداوا توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال، متأسفانه فرد مجروح علیرغم تلاش‌های کادر درمان، بر اثر شدت جراحات در بیمارستان فوت می کند.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت، بیان کرد:  متهم ۳۵ ساله با پیگیری عوامل انتظامی و پادرمیانی و حضور فعال و موثر معتمدان و بزرگان شهرستان ملکشاهی، صبح امروز و در کمتر از ۱۲ ساعت خود را به پلیس معرفی کرد.

سردار سلمانی در ادامه با بیان اینکه متهم علت درگیری را اختلافات شخصی اعلام کرد گفت:  متهم پس تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با قدردانی از نقش معتمدان و بزرگان ملکشاهی در تأمین امنیت شهرستان گفت: همکاری سریع و مؤثر آنان در آرام‌سازی فضا و ترغیب متهم به تسلیم، نمونه‌ای ارزشمند از همدلی مردمی با پلیس و تقویت امنیت پایدار است.

