حمایت از طرح های عمرانی و هادی روستایی فارس

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این دیدار از عبدالکریم حسین زاده خواست نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در روند اجرای طرح های هادی، آبخیزداری، آب شرب و تکمیل و توسعه راه‌های روستایی استان فارس دستورات لازم صادر شود که این موارد مورد موافقت دکتر حسین‌زاده قرار گرفت.

همچنین طبق توافق انجام شده مقرر شد مساعدت لازم از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در رابطه با حمایت از فعال سازی واحدهای نیمه راکد و راکد تولیدی استان فارس با اولویت در مناطق روستایی و محروم استان فارس انجام شود.

برنامه ریزی به منظور اعمال مدیریت واحد در مناطق روستایی و عشایری و محروم، تکمیل و توسعه کیفی ساختار دهیاری‌ها، ایجاد بستر مناسب برای به کار گیری ظرفیت نیروهای مستعد، متخصص و توانمند در مجموعه دهیاری ها و همچنین تمرکززدایی و تفویض اختیارات به دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها در چارچوب وظایف محوله قانونی از جمله پیشنهادات استاندار فارس به معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بود.

