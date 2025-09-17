خبرگزاری کار ایران
هواشناسی کرمانشاه هشدار نارنجی صادر کرد

هواشناسی کرمانشاه هشدار نارنجی صادر کرد
کد خبر : 1687521
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح نارنجی در راستای وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار در روزهای جمعه و شنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محمدعلی زورآوند از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در راستای وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار در استان خبر داد.
 
وی اظهار کرد: سامانه‌ای ناپایدار همراه با تشدید میدان‌های باد غربی از روز جمعه 28 شهریور تا شنبه 29 شهریور، جو استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و علاوه بر گردوخاک محلی، شرایط نفوذ گردوغبار به ویژه در نیمه غربی و مناطق مرزی استان فراهم می‌شود.
 
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه غبار از عصر جمعه تا ظهر شنبه در نیمه غربی استان، به‌ویژه مناطق مرزی با غلظت بیشتری ظاهر خواهد شد، افزود: وزش باد عمدتاً در نواحی نیمه شرقی و شمالی استان شامل شهرستان‌های سنقر، کنگاور، هرسین، صحنه، کرمانشاه، پاوه، روانسر و جوانرود پیش‌بینی می‌شود.
 
وی اضافه کرد: همچنین گردوغبار در کل استان به ویژه در نواحی غربی و مرزی از جمله سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، خسروی، ثلاث باباجانی و دالاهو افزایش خواهد یافت.زورآوند خاطرنشان کرد: این وضعیت جوی منجر به کاهش میدان دید، افت کیفیت هوا و احتمال شکستن درختان و خسارت به سازه‌های بلند و موقت خواهد شد.
 
مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: افراد حساس به گردوغبار از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده پرهیز کنند، استفاده از ماسک و بستن پنجره‌ها در زمان آلودگی هوا الزامی است. همچنین گلخانه‌ها و سازه‌های موقت باید از استحکام کافی برخوردار باشند و دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی را داشته باشند.
