عضو شورای شهر کرج خبر داد:
پایان کابوس ترافیک حصارک/ زیرگذر خوارزمی کلید خورد
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج از آغاز عملیات اجرایی پروژه زیرگذر خوارزمی-شهید بهشتی با هدف روانسازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور شهروندان محدوده حصارک خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی با اشاره به مشکلات ترافیکی محدوده میدان خوارزمی تا سهراه پستخانه در خیابان شهید بهشتی که به عنوان یکی از دغدغههای اصلی شهروندان این منطقه شناخته میشود، اظهار کرد: با تدبیر و برنامهریزی هوشمندانه شورای شهر، پروژه زیرگذر خوارزمی وارد فاز اجرایی شد.
وی این پروژه را مژدهای برای ساکنان شمال خیابان شهید بهشتی و شهروندان کرج دانست و افزود: در راستای توسعه شبکه حملونقل عمومی، اجرای خط ویژه اتوبوس موجب افزایش نسبی حجم ترافیک در این محور شد؛ به همین دلیل احداث تقاطع غیرهمسطح به صورت زیرگذر در دستور کار قرار گرفت تا امکان اتصال مسیر غرب به شمال در این نقطه فراهم شود. از این پس شهروندانی که قصد دسترسی به محلات شمال خیابان شهید بهشتی را دارند میتوانند از این مسیر به عنوان سریعترین راه عبوری استفاده کرده و زمان سفر خود را به شکل چشمگیری کاهش دهند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه با انتخاب پیمانکار، تصریح کرد: برآورد اولیه برای اجرای این طرح راهبردی، ۳۵۴ میلیارد تومان اعلام شده است.