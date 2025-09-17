جهاد کشاورزی همدان، پیشگام تحول دیجیتال در کشور

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو در پیش از ظهر امروز در گردهمایی الگوی کشت (کم‌آب‌بر) که در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، اظهار کرد:در گذشته تردیدهایی در خصوص پیشگام بودن همدان وجود داشت، اما امروز با قاطعیت اعلام می‌کنیم که همدان اولین استانی است که رونمایی از طرح‌های هوشمندسازی کشاورزی را با حضور معاون وقت وزیر به انجام رسانده و بلافاصله محاسبات اقتصادی و فردی آن را آغاز کرده است.

وی این رویداد را یک نقطه عطف در تاریخ کشاورزی همدان دانست و افزود: ما برای تحقق امنیت غذایی پایدار، یک هدف مشترک را دنبال می‌کنیم که شامل همدلی و هم‌افزایی همه ارکان مرتبط از جمله سازمان‌ها، رسانه‌ها، مراکز تحقیقاتی و هواشناسی است. برای این منظور، یک برنامه بلندمدت ۴۰ ساله تدوین شده که هدف آن، افزایش تولید از ۵ میلیون تن به ۹ میلیون تن در سال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان، استفاده از پتانسیل‌های فراموش‌شده را یکی از راهکارهای اصلی برای تحقق این هدف معرفی کرد و به عنوان مثال، به حذف کشت آیش اشاره کرد که سطح آن از ۲۴۵ هزار هکتار به صفر خواهد رسید.

بهراملو با تأکید بر بحران آب در استان، تصریح کرد: ما بحران آب را می‌پذیریم، اما این وضعیت با برنامه‌ریزی قابل مدیریت است.

وی افزود: نیاز آبی رشد طبیعی گیاه در استان یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون متر مکعب است که ما با استفاده از دانش و فناوری، می‌توانیم با حدود ۵۰ درصد این میزان آب، تولید را حفظ کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم. رویکردهای سنتی دیگر جوابگو نیستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد اراضی استان به سامانه‌های هوشمند مجهز شده‌اند و تمامی فرآیندها، از شمارش قطعات مرغ در مرغداری‌ها با هوش مصنوعی و اشعه مادون قرمز تا رصد زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری برای مصرف‌کننده، به صورت دقیق پایش می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه همدان همچنین اولین استانی است که بحث رفع تداخلات اراضی را با دقت بالا مشخص کرده و نقشه راه بلندمدت خود را تدوین نموده است، بیان کرد: علاوه بر این، کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران و گل محمدی در اولویت قرار گرفته و برای نسل‌های آینده، توسعه کشاورزی با کمترین مصرف آب و خاک را دنبال می‌کنیم.

بهراملو ضمن اشاره به حمایت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس و استانداری، بر اهمیت استفاده از نخبگان و ایده‌های نوآورانه کشاورزان تأکید کرد و از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای صدور مجوز و مدیریت نهاده‌ها خبر داد.

وی افزود: با استفاده از ماهواره‌ها و پهپادها، پایش دقیق زمین‌های کشاورزی و برآورد عملکرد محصولات مانند سیب‌زمینی، به صورت عملیاتی در سطح گسترده آغاز شده و دیگر نیازی به اعزام فیزیکی کارشناس به مزرعه نیست.

