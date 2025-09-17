به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بهره‌گیری از تمام ظرفیت نیروی انسانی، همچنین تامین منابع مالی جهت خرید ملزومات نصب لوازم اندازه‌گیری مشترکین جدید، در بازه زمانی فروردین تا پایان مردادماه سال‌جاری، بیش از ۹۷درصد از انشعابات وصل نشده سال قبل، برقرار شدند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مدت زمان نصب لوازم اندازه‌گیری در ۵ ماهه ابتدای سال، ۲۳ روز بود، یادآورشد: در ۵ ماهه ابتدایی امسال، مدت زمان نصب لوازم اندازه‌گیری برابر ۹ روز شد که با‌توجه‌به تامین ملزومات و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شرکت، مدت زمان نصب انشعاب در این مدت، نسبت به مشابه سال گذشته ۶۱ درصدکاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، خاطرنشان کرد: درخصوص نصب لوازم اندازه‌گیری ضمن تامین کالا‌های مورد نیاز، استفاده از تمام ظرفیت سیمبانان شرکت و پیگیری روزانه، تعداد انشعابات نصب شده در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با انشعابات نصب شده در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ به میزان ۸۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تصریح کرد: با نصب انشعاب‌های جدید، تعداد زیادی از هم استانی‌ها برق‌دار شدند و رضایت متقاضیانی که در انتظار نصب کنتور بودند نیز جلب شد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به جمع‌آوری اتصال‌های غیرمجاز و غیر ایمن نیز اشاره کرد و بیان داشت: به‌منظور رفع شرایط غیر ایمن، صیانت از حقوق عامه، کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه برق، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۱۷۰ اتصال غیرمجاز به شبکه برق جمع‌آوری شده است.

جلایر خاطرنشان کرد: اتصال‌های غیرمجاز افزون بر واردآوردن خسارات ناشی از ربایش برق و صدمه به شبکه و تجهیزات عمومی، شرایط غیر ایمنی را نیز ایجاد می‌کند که طی آن امکان بروز حوادث انسانی افزایش می‌یابد، از همین رو اتصال‌های غیرمجاز با هدف جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، افزایش پایداری شبکه و کاهش تلفات انرژی جمع‌آوری شد.

