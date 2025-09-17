تشکیل پرونده برای 49 واحد صنفی متخلف در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته بیش از 761 واحد صنفی و تولیدی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن 49 واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آن‌ها تشکیل شد.

وی با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف تصریح کرد: از این تعداد، 490 واحد نانوایی و 271 واحد شامل مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و لبنیاتی‌ها به دلیل تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی و فروش اجباری شناسایی و به آن‌ها تذکرات جدی داده شد.

اسفندیاری افزود: عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور از جمله مهم‌ترین تخلفات این واحدها بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نحوه انجام این بازرسی‌ها گفت: این بازرسی‌ها توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و گشت مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.

