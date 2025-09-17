خبرگزاری کار ایران
انسداد بیش از 800 حلقه چاه غیرمجاز در قزوین

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین از مسدود شدن 817 حلقه چاه غیرمجاز در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این اقدامات موجب صرفه‌جویی و حفاظت 27 میلیون مترمکعب آب در استان شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده در این ارتباط گفت: همچنین طی همین مدت با نصب 280 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز، از اضافه‌ برداشت جلوگیری و صرفه‌جویی 12 میلیون مترمکعبی آب فراهم شده است.

وی با اشاره به برخورد قانونی با حفاری‌های غیرمجاز افزود: در این مدت 70 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی توقیف و روانه پارکینگ شد.

دبیر شورای حفظ منابع آبی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دفتر مهندسی رودخانه اشاره کرد و افزود: آزادسازی 15 هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها و لایروبی 25 کیلومتر از مسیر رودخانه‌های استان با هدف عبور ایمن سیلاب‌های فصلی از جمله اقدامات انجام شده در دولت وفاق ملی است.

ستوده تصریح کرد: آزادسازی و رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه‌های استان به میزان 15 هکتار و لایروبی 25 کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها با هدف عبور ایمن سیلاب‌های فصلی از جمله اقدامات این دفتر در دولت وفاق ملی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین خاطرنشان کرد: چاه‌های غیرمجاز یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای منابع آب زیرزمینی کشور به شمار می‌روند. برداشت بی‌رویه از این چاه‌ها باعث افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن قنوات و چشمه‌ها و در نهایت بروز بحران کم‌آبی در مناطق مختلف می‌شود.

