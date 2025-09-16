ادارات سه شهر خوزستان روز چهارشنبه دورکار شدند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان و با توجه به آلودگی هوا فعالیت ادارات هویزه، دشت‌آزادگان و حمیدیه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری به صورت دورکاری اعلام شد.

بر اساس این اطلاعیه ساعت شروع فعالیت ادارات در اهواز، کارون و باوی از ساعت ۸:۳۰ صبح خواهد بود.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها در سه شهرستان ذکر شده بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک ها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تصمیم مستثنی هستند.

