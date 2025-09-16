خبرگزاری کار ایران
ادارات سه شهر خوزستان روز چهارشنبه دورکار شدند

ادارات سه شهر خوزستان روز چهارشنبه دورکار شدند
فعالیت ادارات برخی شهرهای خوزستان روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه جاری به صورت دورکاری انجام می‌شود و ساعت شروع به‌کار ادارات در شهرهای اهواز، کارون و باوی با تاخیر خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان و با توجه به آلودگی هوا فعالیت ادارات هویزه، دشت‌آزادگان و حمیدیه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری به صورت دورکاری اعلام شد.

بر اساس این اطلاعیه ساعت شروع فعالیت ادارات در اهواز، کارون و باوی از ساعت ۸:۳۰ صبح خواهد بود.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها در سه شهرستان ذکر شده بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک ها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تصمیم مستثنی هستند.

