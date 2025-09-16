همایش «ایران یاران جوان» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، عصر امروز سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه میزبان برگزاری همایش «ایران یاران جوان» بود؛ همایشی که با حضور پرشور جوانان، مسئولان استانی، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه برگزار شد و جلوه‌ای از همبستگی و پویایی نسل نو را به نمایش گذاشت.

در آغاز این برنامه، حمیدرضا عزتی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، ضمن خوشامدگویی به حاضران و تقدیر از حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و استانداری کرمانشاه، اظهار داشت: «این همایش تنها یک برنامه نمادین نیست، بلکه یادآور تاریخ پرافتخار ایران اسلامی و استان کرمانشاه است؛ تاریخی که جوانان همواره در آن نقش‌آفرین اصلی بوده‌اند.»

وی با اشاره به فداکاری‌های جوانان در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: «از روزهای حماسه‌ساز دفاع مقدس، زمانی که نوجوانان و جوانان با روحیه داوطلبانه راهی جبهه‌ها شدند و نام‌هایی جاودانه آفریدند، تا امروز که در بحران‌های طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی شاهد یاری‌رسانی بی‌دریغ آنان هستیم، جوانان ستون‌های استوار این سرزمین بوده‌اند.»

عزتی افزود: «شبکه ایران یاران جوان امروز میراث‌دار همین روحیه است؛ روحیه‌ای که بر پایه ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته و می‌تواند کشور را در برابر تهدیدها و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مقاوم کند. در دنیایی که بحران‌ها مرز نمی‌شناسند، چنین شبکه‌ای ضامن تاب‌آوری ملی است.»

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه خاطرنشان کرد: «بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، دوره‌های توانمندسازی و آموزش‌های تخصصی ویژه جوانان برگزار خواهد شد تا نسل نو بتواند با مهارت‌های علمی و عملی لازم، مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی و ملی را به دوش بکشد. خوشبختانه جوانان کرمانشاه در این عرصه توانسته‌اند جایگاه نخست کشور را در شبکه ایران یاران جوان کسب کنند که مایه افتخار استان است.»

وی ضمن قدردانی از همت جوانان استان افزود: «این شبکه فرصتی است تا ظرفیت‌های بالقوه نسل جوان بالفعل شود و با همگرایی و هم‌افزایی، راه آینده ایران اسلامی را روشن‌تر سازد. امید داریم با حمایت دولت و دستگاه‌های اجرایی، شاهد گسترش این فعالیت‌ها در سراسر کشور باشیم.»

در بخش پایانی مراسم، با حضور مسئولان استانی و ملی از خانواده‌های دو شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد. این بخش از برنامه با استقبال ویژه حاضران همراه بود و فضای مراسم را سرشار از معنویت و قدردانی کرد.

این همایش با حضور پرشور جوانان کرمانشاهی به پایان رسید؛ جوانانی که با انگیزه، امید و روحیه مشارکت اجتماعی نشان دادند که آماده‌اند راه شهیدان و ایثارگران را ادامه دهند و در میدان‌های تازه‌ای چون توسعه ملی و مدیریت بحران، پرچمدار مسئولیت‌پذیری و همبستگی باشند.

