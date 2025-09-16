بیش از 29 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در اراک کشف شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدعقیل سلگی افزود: در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق فرآورده‌های سوختی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.

وی ادامه داد: در بازرسی پلیس از کامیون توقیفی 29 هزار و 179 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شده است. کارشناسان اقتصادی ارزش سوخت قاچاق را 11 میلیارد ریال عنوان کردند. در این پرونده یک دستگاه کامیون توقیف شده و 2 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

