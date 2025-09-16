در نشست مدیران روابط عمومی استان؛
مدیر روابط عمومی اداره کل صمت فارس تقدیر شد
در نشست مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان فارس، از خدمات مدیر روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
به گزارش ایلنا، حسنعلی رحمانیان با بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت مستمر در حوزه روابط عمومی و اطلاعرسانی، همواره به عنوان مدیری فعال و توانمند در ایجاد ارتباط سازنده میان بخشهای صنعت، معدن و تجارت با رسانهها و افکار عمومی شناخته شده است.
وی در طول سالهای خدمت خود توانسته با بهرهگیری از ابتکار، خلاقیت و نوآوری، جایگاه روابط عمومی را به سطحی فراتر از یک واحد اداری ارتقا دهد و آن را به عنوان بازوی مؤثر مدیریتی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دهد.
از جمله اقدامات شاخص رحمانیان میتوان به گسترش تعامل مؤثر با رسانهها، شفافسازی فعالیتها، اطلاعرسانی دقیق و بههنگام، و ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولتی در حوزههای صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
این اقدامات موجب شده است که عملکرد اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس بیش از پیش در معرض دید جامعه و فعالان اقتصادی قرار گیرد و اعتماد و تعامل سازندهای میان ذینفعان شکل گیرد.
در پایان این نشست، لوح تقدیری به پاس قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند حسنعلی رحمانیان توسط محمد جواد برزگر، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، به وی اهدا شد.