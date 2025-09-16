مدیر روابط عمومی اداره کل صمت فارس تقدیر شد

به گزارش ایلنا، حسنعلی رحمانیان با بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت مستمر در حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، همواره به عنوان مدیری فعال و توانمند در ایجاد ارتباط سازنده میان بخش‌های صنعت، معدن و تجارت با رسانه‌ها و افکار عمومی شناخته شده است.

وی در طول سال‌های خدمت خود توانسته با بهره‌گیری از ابتکار، خلاقیت و نوآوری، جایگاه روابط عمومی را به سطحی فراتر از یک واحد اداری ارتقا دهد و آن را به عنوان بازوی مؤثر مدیریتی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دهد.

از جمله اقدامات شاخص رحمانیان می‌توان به گسترش تعامل مؤثر با رسانه‌ها، شفاف‌سازی فعالیت‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام، و ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

این اقدامات موجب شده است که عملکرد اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس بیش از پیش در معرض دید جامعه و فعالان اقتصادی قرار گیرد و اعتماد و تعامل سازنده‌ای میان ذی‌نفعان شکل گیرد.

در پایان این نشست، لوح تقدیری به پاس قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند حسن‌علی رحمانیان توسط محمد جواد برزگر، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، به وی اهدا شد.

