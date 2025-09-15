خبرگزاری کار ایران
انفجار پژو در فریمان ۲ کشته برجا گذاشت
کد خبر : 1686545
فرماندار فریمان گفت: امروز دوشنبه انفجار مخزن گاز مایع (ال پی جی) خودروی پژو ۴۰۵ در جاده فریمان ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، مهدی ناصری روز دوشنبه افزود: عصر امروز نشت گاز مایع از مخزن ال پی جی خودروی پژو ۴۰۵ در جاده تربت جام -فریمان، حوالی «برات آباد» موجب انفجار مخزن، آتش سوزی و واژگونی خودرو شد.

وی اضافه کرد: ۲ سرنشین خودرو که مادر و پسر جوانی بودند در اثر انفجار و آتش سوزی جان باختند و راننده با سوختگی شدید برای درمان به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شد.

فرماندار فریمان ادامه داد: در این خودرو به شکل غیراستاندارد و ناایمن از مخزن گاز مایع برای تامین سوخت استفاده می شد و نشست گاز در این خودرو به عنوان علت اولیه حادثه اعلام شده است.

شهرستان فریمان با جمعیت ۱۰۵ هزار نفر، چهار شهر و ۱۲۰ روستا در ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

