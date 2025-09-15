کشف 68 دستگاه ماینر غیرمجاز در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری پلیس آگاهی تاکستان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی"ماینر"غیر مجاز در یک واحد تولیدی در شهرستان تاکستان مطلع شدند.

وی در ادامه افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع با همراهی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن، 68 دستگاه ماینر غیرمجاز درحال فعالیت به همراه متعلقات کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 35 میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار طرهانی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

