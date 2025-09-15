خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر راه‌وشهرسازی عنوان کرد:

اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه همدان اقدامی ارزشمند برای خروج از بن‌بست

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه - همدان، اقدامی ارزشمند و اساسی برای خروج منطقه از بن‌بست است. در صورت موافقت سازمان برنامه‌وبودجه، امکان اتصال این پروژه به مسیر اصلی فرمهین - تفرش نیز وجود دارد.

به گزارش ایلنا، هوشنگ بازوند در جریان سفر یک‌روزه به استان مرکزی و در بازدید از پروژه‌های راه‌وشهرسازی شهرستان تفرش، افزود: اجرای این طرح منوط به فراهم شدن مستندات قانونی و به‌ ویژه اخذ ماده 23 است. باید در نظر داشت که بدون سپری کردن این مراحل، امکان آغاز عملیات وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ایجاد کمربندی جدید از طریق ظرفیت‌های مولدسازی قابل تسهیل است. در این راستا راهکارهای اجرایی این پروژه با هماهنگی اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی با جدیت پیگیری می‌شود تا زمینه اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه - همدان فراهم شود و فرایند اجرایی شدن آن آغاز شود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه راهسازی استان مرکزی اشاره کرده و اظهار داشت: تعیین تکلیف گردنه نقره‌کمر که سال‌ها نیمه‌تمام باقی‌مانده، در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده برای اخذ ماده 23 جلسه‌ای در تهران برگزار شود.

بازوند با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی اجرای پروژه‌های راهسازی در استان مرکزی، تصریح کرد: امید است با پیگیری‌های مستمر از سوی مدیران ارشد استان مرکزی و مسئولین وزارتخانه‌ای، پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه راهسازی این استان در سال 1405 وارد مرحله اجرایی شود و به اتمام برسد.

وی به نقش وزارت کشور و شرکت ساخت در ساخت، احداث و انتقال پروژه‌های راهسازی اشاره کرده و بیان داشت: اجرای پروژه‌های راهسازی و حمل‌ونقل علاوه بر اینکه مشکلات ترافیکی را کاهش می‌دهد، همچنین دسترسی ساکنان منطقه به شبکه آزادراهی کشور را تسهیل خواهد کرد.

