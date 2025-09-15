توزیع 170 هزار جلد کتاب درسی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، عبدالرضا پیرحسینلو افزود: 70 درصد از کتاب‌هایی که ثبت سفارش شده‌اند، توزیع و در اختیار مدارس قرار گرفته است. بقیه کتاب‌های درسی تا آخر هفته جاری به استان ارسال می‌شود و در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.

وی به تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده برای دریافت کتب درسی اشاره کرده و ادامه داد: 238 هزار و 559 دانش‌آموز برای دریافت کتاب درسی از اول خرداد ماه تا 20 شهریور ماه در سامانه ثبت‌نام کرده و هزینه آن را پرداخت کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار داشت: در سال جاری قیمت کتاب‌های درسی دانش‌آموزان، از یک میلیون 400 هزار ریال برای پایه اول ابتدایی تا 3 میلیون و 460 هزار ریال برای پایه دوازدهم متوسطه تعیین شده است.

پیرحسینلو تصریح کرد: آموزش و پرورش استان مرکزی در توزیع کتاب درسی رتبه 10 را از نظر تعداد کتاب و نظم در توزیع در سطح کشور دارد. 259 هزار و 448 جلد کتاب درسی، سال نیز گذشته در مناطق آموزشی استان مرکزی توزیع شد.

وی به تعداد دانش‌آموزان استان مرکزی و تعداد مدارس استان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در سطح این استان 265 هزار و 35 دانش‌آموز در 2324 مدرسه دولتی و غیردولتی به تحصیل اشتغال دارند و فرایندهای آموزشی را سپری می‌کنند.

انتهای پیام/