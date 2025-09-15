خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راهور استان خبرداد؛

فارس را برای رانندگان متخلف ناامن می‌کنیم

رئیس پلیس راهور استان از توقیف ١١٢ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف طی ٢٤ ساعت گذشته در سطح شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی، بیان داشت: در اجرای طرح برخورد با وسایط نقلیه متخلف، ماموران پلیس راهور شیراز با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، طی ٢٤ ساعت گذشته ١١٢ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را به علت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز اعم از تخطی از سرعت، انجام حرکات مخاطره‌آمیز، مخدوش بودن پلاک و... توقیف و روانه پارکینگ کردند.

کریمی اذعان داشت: امنیت ترافیکی معابر که از‌جمله مطالبات به‌حق مردم و کاربران ترافیک است خط‌قرمز پلیس بوده و ما کارکنان پلیس راهور، استان فارس را برای رانندگان هنجارشکن ناامن خواهیم کرد.

 

