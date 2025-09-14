خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۵۰ کیلو موادمخدر در اصفهان؛

یک قاچاقچی مواد مخدر در درگیری با پلیس به هلاکت رسید

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، یک سوداگر مرگ به هلاکت رسید و محموله ۱۵۰ کیلویی تریاک، هروئین و شیشه نیز کشف شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی خوب مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، مشخص شد محموله‌ای از مواد افیونی با یک دستگاه خودرو سواری در یکی از محورهای مواصلاتی سطح استان در حال جابه جایی است که بلافاصله اقدامات مأموران برای کشف این محموله آغاز شد.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و تیم‌های عملیاتی پلیس این فرماندهی در محور مورد نظر و با انجام تحقیقات و بررسی‌های دقیق و تخصصی نامحسوس، خودرو پژو پارس حامل مواد شناسایی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: مأموران پلیس به راننده خودرو دستور ایست داده که این فرد بدون توجه به اخطارهای پلیس به سرعت از محل متواری و پس از طی مسافتی، راننده و سرنشین خودرو به سمت مأموران اقدام به تیراندازی می‌کنند.

وی تصریح کرد: با هوشیاری و سرعت عمل خوب تیم عملیاتی پلیس در صحنه درگیری، در نهایت در تبادل آتش برتر مأموران، یکی از سوداگران مرگ به هلاکت رسیده و متهم دیگر مجروح و دستگیر و یک قبضه سلاح کلاش، ۲ تیغه خشاب و ۳۰ تیر جنگی نیز کشف می‌شود.

سرهنگ بساطی با اشاره به کشف محموله ۹۷ کیلو و۳۵۰ گرمی تریاک، ۹ کیلو و ۵۰۰ گرمی هروئین و ۴۳ کیلو و ۵۰۰ گرمی شیشه در این عملیات خاطر نشان کرد: بعد از عملیات موفق پلیس استان در کویر اصفهان که منجر به انهدام بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر و هلاکت تعدادی از قاچاقچیان شده بود، سوداگران مرگ قصد داشتند با تغییر روش، این محموله را به مقصد برسانند که با اشراف اطلاعاتی مأموران این فرماندهی، ناکام ماندند.

