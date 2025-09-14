خبرگزاری کار ایران
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس خبرداد؛

اجرای ۴ پروژه زیربنایی و مرمتی در کاخ ساسانی سروستان

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس از اجرای چهار پروژه مهم زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، افشین ابراهیمی افزود: این طرح ها  شامل مسیر دسترسی ایمن، نوسازی ساختمان اداری، ایجاد سرویس بهداشتی و مرمت جداره‌های گنبدخانه بزرگ کاخ می‌شود که این طرح‌ها با اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و پیشرفت قابل توجه، در حال تکمیل و بهره‌برداری هستند.
 
ابراهیمی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اجرا شده‌اند، افزود: در حال حاضر دو پروژه مسیر بازدید و دسترسی ایمن به فضا‌های کاخ و همچنین تعمیر و نوسازی ساختمان اداری پایگاه به پایان رسیده است.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس ادامه داد: پروژه احداث سرویس‌های بهداشتی کانکسی شامل ۶ چشمه توالت فرنگی و ایرانی به همراه دو حمام و تجهیزات رفاهی نظیر آبگرم‌کن و سیستم تهویه اسپلیت، با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

ابراهیمی همچنین از آغاز عملیات مرمت جداره‌های گنبدخانه بزرگ کاخ که از حساس‌ترین بخش‌های پروژه است، خبر داد و گفت: این مرمت از حدود یک ماه پیش آغاز شده و با دقت ویژه‌ای در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این اقدامات در راستای حفاظت، احیا و ارتقای ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کاخ ساسانی سروستان انجام می‌شود و‌امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، این میراث جهانی بیش از پیش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

