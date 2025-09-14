مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس خبرداد؛
اجرای ۴ پروژه زیربنایی و مرمتی در کاخ ساسانی سروستان
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس از اجرای چهار پروژه مهم زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان خبر داد.
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس ادامه داد: پروژه احداث سرویسهای بهداشتی کانکسی شامل ۶ چشمه توالت فرنگی و ایرانی به همراه دو حمام و تجهیزات رفاهی نظیر آبگرمکن و سیستم تهویه اسپلیت، با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
ابراهیمی همچنین از آغاز عملیات مرمت جدارههای گنبدخانه بزرگ کاخ که از حساسترین بخشهای پروژه است، خبر داد و گفت: این مرمت از حدود یک ماه پیش آغاز شده و با دقت ویژهای در حال انجام است.
وی تصریح کرد: این اقدامات در راستای حفاظت، احیا و ارتقای ارزشهای فرهنگی و تاریخی کاخ ساسانی سروستان انجام میشود وامیدواریم با فراهم شدن زیرساختهای مناسب، این میراث جهانی بیش از پیش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.