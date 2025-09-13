راهبرد دشمن ایجاد «گسست اجتماعی» است

به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان در کمیته حوزویان و روحانیون شورای مشورتی شهرستان که در محل سالن جلسات فرمانداری خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت تشکیل کیمته‌های مشورتی ده‌گانه در شهرستان‌ها، بیان کرد: امروز نهمین کمیته مشورتی شهرستان خرم‌آباد با حضور روحانیت تشکیل شد و در این جلسه موضوعات و مسائل مختلف و قابل توجهی طرح و نقطه‌نظرات ارزشمندی عنوان و مقرر شد مباحثی که روحانیون دارند در قالب کمیته‌های زیرمجموعه دسته‌بندی و در مجمع مشورتی طرح موضوع شود و پاسخگویی و شفاف‌سازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات روحانیون حضور میدانی مدیران در بین مردم و تلاش در راستای حل مشکلات آنان است.

فرماندار مرکز لرستان بر حضور مدیران در مساجد و در بین مردم و تشکیل میز خدمت در نماز جمعه تأکید کرد و با بیان اینکه باید رابطه نزدیکتری بین مردم و مسئولان ایجاد کنیم و این همدلی و هماهنگی سبب رفع مشکلات مردم شود، گفت: تمام این اقدامات در راستای رضایتمندی و حفظ سرمایه اجتماعی که همان مردم نجیبمان هستند خواهد بود.

درمنان گفت: روحانیت نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح اجتماعی تأثیرگذارند و بعنوان نیرویی معنوی منبعی برای امید و راهگشای مشکلات مردم خواهند بود.

وی بیان کرد: امروز راهبرد دشمن ایجاد شکاف و جدایی بین مردم و مسئولین و گسستگی اجتماعی است و ما باید این ترفند دشمنان را با خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات آنان نقش بر آب کنیم.

فرماندار شهرستان خرم‌آباد با بیان اینکه حضور روحانیت در نماز جمعه و بیان مشکلات و مطالبات مردم به مدیران و تذکر به آنان در راستای حل مشکلات مردم ضروری است، تصریح کرد: نماز جمعه محل نمایش قدرت جهان اسلام، محل تذکر به مدیران برای حل مشکلات مردم است و این همدلی و در کنار هم بودن وحدت را به دنبال دارد.

درمنان بر تشکیل میز خدمت در نمازجمعه شهرستان و بخش‌ها توسط مدیران تاکید داشت و گفت: باید مدیران در نمازجمعه پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشند.

