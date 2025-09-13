خبرگزاری کار ایران
۱۰ پرونده قضایی برای عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان تشکیل شد

۱۰ پرونده قضایی برای عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان تشکیل شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان از تشکیل ۱۰ فقره پرونده قضایی برای عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسلم مرادی شامگاه شنبه با بیان اینکه آمار حریق در شهرستان مریوان در مقایسه با سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: با وجود برگزاری کارگاه‌ها و جلسات متعدد پیشگیری از حریق، در سال جاری به لحاظ وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، سال سختی را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: در راستای رسالت سازمانی و به منظور برخورد با افراد خاطی و سهل‌انگار که سرمایه‌های ملی را نابود می‌کنند، ۱۰ فقره پرونده آتش‌سوزی و کوره زغال تشکیل و هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان گفت: در ۶ ماهه اول امسال، در راستای اقدامات پیشگیرانه، بیش از ۲ تن زغال و تعداد ۶۰ دهنه کوره ذغال در ارتفاعات سخت گذر، توسط نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی معدوم شده است.

مرادی ادامه داد: یکی از پیچیده‌ترین آتش‌سوزی‌های تاریخ منابع طبیعی مریوان، حریق جنگل‌های بناوچله و دره وران بود که با مدیریت میدانی صحیح و تلاش نیروهای دولتی و مردمی مهار شد.

وی یادآور شد: در جریان مهار آتش‌سوزی ذکر شده، تعداد ۱۰ دستگاه خودرو کمک‌دار دولتی، ۳۰ دستگاه دمنده و یک فروند بالگرد تاکتیکال نیروی هوافضای سپاه مشارکت داشتند.

انتهای پیام/
