به گزارش ایلنا، مسلم مرادی شامگاه شنبه با بیان اینکه آمار حریق در شهرستان مریوان در مقایسه با سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: با وجود برگزاری کارگاه‌ها و جلسات متعدد پیشگیری از حریق، در سال جاری به لحاظ وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، سال سختی را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: در راستای رسالت سازمانی و به منظور برخورد با افراد خاطی و سهل‌انگار که سرمایه‌های ملی را نابود می‌کنند، ۱۰ فقره پرونده آتش‌سوزی و کوره زغال تشکیل و هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان گفت: در ۶ ماهه اول امسال، در راستای اقدامات پیشگیرانه، بیش از ۲ تن زغال و تعداد ۶۰ دهنه کوره ذغال در ارتفاعات سخت گذر، توسط نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی معدوم شده است.

مرادی ادامه داد: یکی از پیچیده‌ترین آتش‌سوزی‌های تاریخ منابع طبیعی مریوان، حریق جنگل‌های بناوچله و دره وران بود که با مدیریت میدانی صحیح و تلاش نیروهای دولتی و مردمی مهار شد.

وی یادآور شد: در جریان مهار آتش‌سوزی ذکر شده، تعداد ۱۰ دستگاه خودرو کمک‌دار دولتی، ۳۰ دستگاه دمنده و یک فروند بالگرد تاکتیکال نیروی هوافضای سپاه مشارکت داشتند.