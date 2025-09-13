کاریکاتور؛ سنگر فرهنگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی شنبه ۲۲ شهریور در آیین اختتامیه جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران در خرم‌آباد، کاریکاتور را سنگری فرهنگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن صهیونیستی آمریکایی دانست و افزود: در کاریکاتور بدون نیاز به کلمات می‌تواند پیام واحدی منتقل کرد به گونه‌ای که این پیام می‌تواند حتی از خرم‌آباد تا غزه و از تهران تا بیروت منتقل شود.

معاون استاندار لرستان افزود: وقتی یک نوجوان ایرانی، فلسطینی، لبنانی، عراقی یا یمنی به یک کاریکاتور نگاه می‌کند و با هم می‌خندند، این خنده آمیخته با آگاهی است و نشان می‌دهد جبهه‌ای جهانی شکل گرفته که مرزهای جغرافیایی پیموده شده است.

پورعلی با بیان اینکه جنگ امروز تنها نظامی نیست بلکه رسانه‌ای، روانی و تحریف حقایق را نیز شامل می‌شود، گفت: در چنین شرایطی هنر کاریکاتور مانند فریاد و سلاحی برنده است که می‌تواند نقاب از چهره ظالمان بردارد و حقیقت را در قالب خط و رنگ ساده؛ اما عمیق به دل‌ها بنشاند.

وی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و افزود: دشمن همزمان با موشک و حمله سایبری روایت‌سازی و تصویرسازی دروغین انجام داد تا افکار عمومی جهان را مسموم کند و این نشان می‌دهد امروز جدال اصلی، جدال گلوله‌ها و تصاویر است.

پورعلی یاد و نام ناجی العلی کاریکاتوریست شهید فلسطینی را گرامی داشت و بیان کرد: آثار برگزیده جشنواره ای ایران ادامه همان سنت روشنگر است که چهره واقعی دشمن را رسوا می‌کند و روایت درست مقاومت را به جهان مخابره می‌سازد.

معاون استاندار لرستان تأکید کرد: دشمن می‌داند تصویر می‌تواند خطرناک‌تر از گلوله باشد و به همین دلیل با صرف میلیاردها دلار تصاویر جعلی تولید می‌کند اما یک کاریکاتور حقیقت‌گو کافی است تا این روایت‌ها را فرو بریزد.

پورعلی با قدردانی از مردم لرستان برای میزبانی شایسته این جشنواره گفت: لرستان همواره در خط مقدم دفاع از میهن بوده و امروز نیز با فرهنگ و مهمان‌نوازی خود نشان داد که خانه همدلی و مقاومت است.

وی گفت: جشنواره ای ایران تنها نمایشگاه آثار نیست بلکه بیانیه‌ای است که به جهان اعلام می‌کند ملت ایران علاوه بر پاسخ نظامی، با هنر نیز به هر حمله ناجوانمردانه‌ای پاسخ خواهد داد.

اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز ضمن گرامیداشت هفته وحدت و روز ملی سینما، این جشنواره را نماد تعهد هنرمندان به وطن دانست و گفت: این رویداد فراتر از یک رقابت هنری بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه هنر طنز در ادبیات کهن ایران، بیان کرد: بسیاری از مفاهیم و واقعیت‌ها در قالب طنز مطرح شده‌اند و از این هنر برای مبارزه با ظلم، ستم و برقراری عدالت استفاده شده است. به قول استاد سیدمسعود شجاعی طباطبایی، این جشنواره نمادی از تعهد هنرمندان به وطن بود.

روانشاد افزود: استان لرستان مفتخر است که میزبان کاریکاتوریست‌های کشورمان در اولین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» باشد. از زمان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه تاکنون، برنامه‌های متنوعی توسط هنرمندان کشورمان در سطح ملی و استانی اجرا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به نقش هنرمندان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: دفاع از وطن صرفاً محدود به سنگر نظامی نیست، بلکه سنگر اندیشه، روایت، تصویر و شعر نیز به همان اندازه سرنوشت‌ساز است. تاریخ گواه است که هر جا فرهنگ ایستادگی کرد، وطن زنده ماند و اهالی فرهنگ نشان دادند که در بزنگاه‌ها ستون پایداری کشورند.

وی گفت: در تاریخ پرشکوه این سرزمین، همواره لحظاتی بوده است که قلم به خون پیوند می‌خورد و فرهنگ و هنر چهره ایثار به خود می‌گیرد. آنجا که اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، نه در حاشیه بلکه در قلب میدان دفاع از وطن و حقیقت می‌ایستند و جان خود را نثار آرمان‌های دینی، انسانی و ملی می‌کنند.

این مسئول گفت: برگزاری چهار رویداد ملی در ۶ ماه نخست امسال مرهون حمایت‌های استاندار لرستان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ای استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ابراز امیدواری کرد: در آینده نیز شاهد برگزاری رویدادهای ملی و فاخر فرهنگی و هنری در استان باشیم.

انتهای پیام/