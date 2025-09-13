استاندار مرکزی:
منابع مالی و اعتباری در راستای نوسازی مدارس باید تأمین شود
سرپرست ادارهکل نوسازی مدارس استان: فعالیت ۲۰۱۶ مدرسه در استان مرکزی
استاندار مرکزی گفت: منابع مالی و اعتباری در راستای تجهیز و نوسازی مدارس از راههای مختلف به ویژه مشارکت مردمی، باید تأمین شود و طبق برنامه انجام و تکمیل گردد. باید درصد پیشرفت ساخت و نوسازی مدارس در شهرستانها مشخص و به استانداری ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جلسه ستاد نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، افزود: فهرست زمینهای مدارسی که مالک آنها مشخص نیست به تفکیک شهرستانها تهیه و به استانداری ابلاغ شود.
وی بر فرایند تخریب و نوسازی مدارسی که تحت عنوان اوقاف فعالیت میکنند تأکید کرده و ادامه داد: تخریب و نوسازی مدارس اوقافی بسیار ضروری است و باید انجام شود. در این راستا آموزش و پرورش در این خصوص باید همکاری لازم را داشته باشد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: برای توسعه عدالت در فضای آموزشی که بخشی از آن نوسازی و تجهیز مدارس است صرفاً به خیرین مدرسهساز اکتفا نشود و از تمامی ظرفیتهای مردمی در این خصوص بهره گرفته شود. گروههای مردمی برای این منظور باید تشکیل و از این ظرفیت استفاده شود.
زندیهوکیلی بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در نوسازی و تجهیز مدارس تأکید داشته و تصریح کرد: شیوههای مختلفی در حوزه مشارکت مردم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. جلب مشارکت مردم باید در اولویت قرار بگیرد و مسئولیت اجتماعی نقش پررنگتری در این خصوص داشته باشد.
فعالیت 2016 مدرسه در استان مرکزی
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی نیز در این جلسه به فعالیت 2016 مدرسه در این استان اشاره کرده و گفت: طرح شادابسازی مدارس برای 1583 مدرسه در استان هدفگذاری شده و تاکنون 1403 کلاس در قالب 203 مدرسه انجام شده است.
رضا مظهری با بیان اینکه مدرسه کانکسی با بیش از 9 دانشآموز در استان مرکزی وجود ندارد، افزود: 7 مدرسه کانکسی در این استان جمعآوری شده است. همچنین 77 پروژه کلاس درسی نیمهتمام در استان وجود دارد که 35 پروژه فعال شده است.
وی ادامه داد: همچنین در استان مرکزی 66 کلاس تخریب و بازسازی شده است. 45 کلاس آموزشی با تراکم بالای 30 دانشآموز در نظر گرفته شده که 12 کلاس تحویل شده، 21 کلاس فعال شده و در حال تکمیل است و فرایند 12 کلاس نیز آغاز نشده است.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اظهار داشت: برگزاری کاروان تجهیزات و پویش ایران سرافراز از جمله اقداماتی است که به مناسبت بازگشایی مدارس انجام میشود و پرچم ایران به میزان لازم خریداری شده است.