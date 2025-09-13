سرمازدگی برداشت انگور استان مرکزی را به شدت کاهش داد

به گزارش ایلنا، احمد اسدی افزود: مناطق مختلف استان تحت تأثیر این سرمازدگی قرار گرفتند و در مجموع میزان تولید و برداشت انگور سال جاری در استان 140 تا 150 تن تخمین زده شده است. سطح زیر کشت انگور استان مرکزی در سال جاری 17 هزار و 359 هکتار است که 7000 هکتار مربوط به شهرستان خنداب است. متأسفانه بخشی از باغ‌های انگور خنداب، دچار سرمازدگی 80 تا 90 درصدی شده‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا با توجه به خسارت باغداران انگور رایزنی با شرکت بیمه انجام شده است تا بخشی از خسارت باغداران به ویژه باغ‌های بیمه شده تأمین شود. تغییرات اقلیمی و مواردی مانند سرمازدگی از جمله موارد غیرقابل کنترل است. بر این اساس کشاورزان باید با بهره‌مندی از شیوه‌های نوین و پیشگیرانه در راستای جلوگیری از خسارت اقدام کنند و برای جلوگیری از ثبت خسارت‌ها اقدامات اصلاحی در تاکستان‌ها انجام دهند.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر استفاده از اقدامات اصلاحی در راستای مقابله با سرمازدگی باغات تأکید کرده و اظهار داشت: اقدامات اصلاحی برای باغ‌های انگور قطعاً هزینه‌بر است، اما باید این موضوع را در نظر داشت که خسارت‌های وارد شده حاصل دسترنج یک سال کشاورزان را هدر می‌دهد. این در حالی است که صرف هزینه برای اقدام اصلاحی، از محصول باغ برای سال‌های متمادی حفاظت می‌کند.

اسدی تصریح کرد: باغداران باید سیستم باغداری انگور را از شیوه قدیمی و خزنده، به داربستی و بالارونده تغییر دهند. تاکنون 300 تا 350 هکتار از باغ‌های استان به شیوه داربستی تغییر شکل داده‌ است. هزینه اجرای این سیستم در هر هکتار 2000 میلیارد ریال است. تسهیلات محدودی برای این فرایند در نظر گرفته شده است، اما صرف نظر از تسهیلات برای ایمنی باغ و جلوگیری از خسارت انجام این اقدام ضروری است.

وی به دیگر اقدامات اصلاحی در راستای محافظت از باغات انگور به ویژه در برابر سرمازدگی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: یکی دیگر از شیوه‌های اصلاحی برای مقابله با سرمازدگی باغ‌های انگور استفاده از سایه‌بان است. این شیوه در هر هکتار حدود 10 تا 15 میلیارد ریال هزینه دارد و تا 80 درصد به صورت تسهیلات تأمین اعتبار می‌شود و کشاورزان می‌توانند از طریق سامانه «سیتا» درخواست خود را ثبت کنند.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه برداشت رقم‌های پیش‌رس انگور آغاز شده است، اضافه کرد: این استان از نظر سطح زیر کشت انگور رتبه نهم کشور را دارد. عمده تولید انگور استان به کشمش تبدیل می‌شود و سالانه حدود 25 تا 30 تن کشمش از استان به دیگر استان‌های کشور و همچنین به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای اروپایی صادر می‌گردد.

