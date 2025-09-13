خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطالبه شورای بخش آسارا از استاندار البرز:

زباله‌های رهاشده در رودخانه کرج؛ تهدیدی برای سلامت مردم و محیط زیست

زباله‌های رهاشده در رودخانه کرج؛ تهدیدی برای سلامت مردم و محیط زیست
کد خبر : 1685250
لینک کوتاه کپی شد.

تعیین تکلیف متولی اصلی و ورود فوری برای پاکسازی رودخانه

نایب‌رئیس شورای اسلامی بخش آسارا، گفت: رودخانه کرج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آبی و گردشگری استان البرز این روزها با معضل جدی آلودگی ناشی از رهاسازی زباله مواجه است؛ موضوعی که نگرانی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی گسترده‌ای را میان مردم و مسئولان محلی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله ارنگه، نایب‌رئیس شورای اسلامی بخش آسارا، با هشدار نسبت به انباشت زباله در سطح و حاشیه رودخانه گفت: این معضل نه‌تنها اکوسیستم طبیعی و حیات آبزیان را تهدید می‌کند بلکه سلامت مردم منطقه و گردشگران را نیز به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار داده است.

وی با طرح این پرسش که «متولی اصلی جمع‌آوری زباله‌ها کدام نهاد است؟» افزود: انتظار مردم و شوراها این است که دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره آب منطقه‌ای، بخشداری آسارا و اداره محیط زیست وظایف خود را به روشنی مشخص و اجرا کنند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی بخش آسارا با اشاره به اهمیت حیاتی رودخانه کرج خاطرنشان کرد: این رودخانه علاوه بر تأمین بخشی از آب شرب تهران و کرج، جاذبه‌ای مهم برای گردشگران به شمار می‌رود و آلودگی آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت عمومی، جذب گردشگر و حتی اقتصاد محلی داشته باشد.

وی در پایان از استاندار البرز خواستار ورود مستقیم به موضوع شد و تأکید کرد: مردم بخش آسارا بارها نگرانی‌های خود را مطرح کرده‌اند و امروز انتظار عمومی این است که با نظارت فوری، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول، فراهم شود تا از بروز بحران‌های زیست‌محیطی و بهداشتی جلوگیری گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی