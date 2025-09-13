مطالبه شورای بخش آسارا از استاندار البرز:
زبالههای رهاشده در رودخانه کرج؛ تهدیدی برای سلامت مردم و محیط زیست
تعیین تکلیف متولی اصلی و ورود فوری برای پاکسازی رودخانه
نایبرئیس شورای اسلامی بخش آسارا، گفت: رودخانه کرج بهعنوان یکی از مهمترین منابع آبی و گردشگری استان البرز این روزها با معضل جدی آلودگی ناشی از رهاسازی زباله مواجه است؛ موضوعی که نگرانیهای زیستمحیطی و بهداشتی گستردهای را میان مردم و مسئولان محلی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله ارنگه، نایبرئیس شورای اسلامی بخش آسارا، با هشدار نسبت به انباشت زباله در سطح و حاشیه رودخانه گفت: این معضل نهتنها اکوسیستم طبیعی و حیات آبزیان را تهدید میکند بلکه سلامت مردم منطقه و گردشگران را نیز بهطور مستقیم در معرض خطر قرار داده است.
وی با طرح این پرسش که «متولی اصلی جمعآوری زبالهها کدام نهاد است؟» افزود: انتظار مردم و شوراها این است که دستگاههای مرتبط از جمله اداره آب منطقهای، بخشداری آسارا و اداره محیط زیست وظایف خود را به روشنی مشخص و اجرا کنند.
نایبرئیس شورای اسلامی بخش آسارا با اشاره به اهمیت حیاتی رودخانه کرج خاطرنشان کرد: این رودخانه علاوه بر تأمین بخشی از آب شرب تهران و کرج، جاذبهای مهم برای گردشگران به شمار میرود و آلودگی آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری در حوزه سلامت عمومی، جذب گردشگر و حتی اقتصاد محلی داشته باشد.
وی در پایان از استاندار البرز خواستار ورود مستقیم به موضوع شد و تأکید کرد: مردم بخش آسارا بارها نگرانیهای خود را مطرح کردهاند و امروز انتظار عمومی این است که با نظارت فوری، هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول، فراهم شود تا از بروز بحرانهای زیستمحیطی و بهداشتی جلوگیری گردد.