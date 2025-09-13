مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خبر داد:
استفاده از مشوقهای مالیاتی برای رفع آلایندگی صنایع در البرز
مدیرکل محیط زیست استان البرز با اشاره به استفاده از مشوقهای مالیاتی برای رفع آلایندگی صنایع که در راستای نگاه حمایتی سازمان انجام میشود، گفت: سرمایهگذاری واحدهای آلاینده پشتوانه کاهش مشکلات زیستمحیطی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع در مسیر اصلاح و کاهش آلایندگی گفت: مشوقهای تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند پشتوانهای برای سرمایهگذاری واحدهای صنعتی در رفع مشکلات زیستمحیطی باشد.
محمدپور در جریان بازدید از چند واحد صنعتی آلاینده، ضمن بررسی موانع موجود، نگاه حمایتی دستگاه محیط زیست را نسبت به فعالیتهای اصلاحی صنایع تشریح کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۷، سرمایهگذاریهایی که برای رفع یا کاهش آلایندگی انجام شود، در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از بدهی عوارض واحدها کسر خواهد شد. در غیر این صورت نیز این هزینهها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
محمدپور ادامه داد: هدف اصلی ما برخورد سلبی با صنایع نیست، بلکه حمایت از واحدهایی است که در مسیر ارتقای استانداردهای زیستمحیطی حرکت میکنند. محیط زیست با نگاه همراه و راهگشا آماده همکاری با مجموعههای صنعتی است تا ضمن رفع مشکلات، شرایط برای سرمایهگذاریهای سبز و پایدار فراهم شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی بهطور مستمر ادامه خواهد داشت تا علاوه بر پایش آلایندگیها، موانع صنایع برای اجرای برنامههای کاهش آلایندگی بررسی و برطرف شود.