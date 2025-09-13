خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خبر داد:

استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای رفع آلایندگی صنایع در البرز

استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای رفع آلایندگی صنایع در البرز
کد خبر : 1685241
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل محیط زیست استان البرز با اشاره به استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای رفع آلایندگی صنایع که در راستای نگاه حمایتی سازمان انجام می‌شود، گفت: سرمایه‌گذاری واحدهای آلاینده پشتوانه کاهش مشکلات زیست‌محیطی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع در مسیر اصلاح و کاهش آلایندگی گفت: مشوق‌های تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی در رفع مشکلات زیست‌محیطی باشد.

محمدپور در جریان بازدید از چند واحد صنعتی آلاینده، ضمن بررسی موانع موجود، نگاه حمایتی دستگاه محیط زیست را نسبت به فعالیت‌های اصلاحی صنایع تشریح کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۷، سرمایه‌گذاری‌هایی که برای رفع یا کاهش آلایندگی انجام شود، در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از بدهی عوارض واحدها کسر خواهد شد. در غیر این صورت نیز این هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

محمدپور ادامه داد: هدف اصلی ما برخورد سلبی با صنایع نیست، بلکه حمایت از واحدهایی است که در مسیر ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی حرکت می‌کنند. محیط زیست با نگاه همراه و راهگشا آماده همکاری با مجموعه‌های صنعتی است تا ضمن رفع مشکلات، شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های سبز و پایدار فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت تا علاوه بر پایش آلایندگی‌ها، موانع صنایع برای اجرای برنامه‌های کاهش آلایندگی بررسی و برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی