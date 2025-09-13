مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان:
طرح «سینما مسجد» در هرمزگان اجرا می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، از اجرای طرح «سینما مسجد» به همت کانونهای فرهنگی هنری در مساجد شاخص هرمزگان خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرخنده جلالی اظهار کرد: «سینما مسجد»، طرح ابتکاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برای اکران فیلم در سطح مساجد تدارک دیده شده است.
وی افزود: این طرح با عنوان «سینما مسجد» در حال اجرا بوده که فیلمهایی را با مشارکت شرکت های بخش خصوصی فعال در این حوزه اکران میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ادامه داد: در قالب این طرح، دسترسی به فیلمهای سینمایی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته امکان پذیر شده است.
جلالی گفت: کانونهای فرهنگی هنری با استفاده از ظرفیت مساجد محله خود و یا دیگر مراکز اکران فیلم را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: با همکاری شرکت های مجری اکران فیلم در مساجد فاقد امکانات نیز اکران فیلم مورد علاقه جوانان و نوجوانان و یا عمومی مردم انجام میشود.
جلالی با اشاره به پیش بینی تخفیف بهای بلیط این فیلمها، افزود: با اجرای این طرح، علاقه مندان برای تماشای فیلم های سینمایی هزینه ناچیزی را پرداخت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه طرح سینما مسجد زمینه ای را برای درآمدزایی کانون های فرهنگی هنری مساجد فراهم کرده است، عنوان کرد: کانون های مختلفی در هرمزگان از جمله کانون فرهنگی هنری سادات روستای گورزانگ شهرستان مینا در اجرای این طرح پیشگام بوده اند.
گفتنی است؛ یک هزار و 63 کانون فرهنگی هنری با عضویت بیش از 140 هزار عضو نوجوان و جوانان با مجوز رسمی ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور در سطح مساجد استان هرمزگان فعالیت می کنند.