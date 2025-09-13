خبرگزاری کار ایران
قطعی برق بزرگترین مشکل تولید ماهیان سردآبی در اردبیل

معاون تولید و بهره برداری اداره کل شیلات استان اردبیل گفت: مشکلات قطعی برق و سوخت جایگزین، تولید ماهیان سردآبی در اردبیل را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش ایلنا،  محمد بدلی وند  با اشاره به قطعی روزانه چهار تا پنج ساعت برق در سطح استان، هشدار داد که این شرایط باعث ایجاد مشکلات جدی برای پرورش‌دهندگان ماهیان سردآبی شده است.

وی ادامه داد: پرورش ماهیان سردآبی مانند قزل‌آلا به دو مولفه حیاتی آب سالم و اکسیژن محلول نیازمند است که قطعی مکرر برق موجب کاهش اکسیژن در آب و تغییرات فیزیکوشیمیایی آن می‌شود.

 معاون تولید و بهره برداری اداره کل شیلات استان اردبیل بیان کرد: با قطع برق، دمای آب افزایش یافته و میزان آمونیاک در استخرها و چاه‌های کشاورزی بالا می‌رود که این شرایط باعث استرس و احتمال تلفات ماهیان خواهد شد.

بدلی وند به مشکلات مربوط در حوزه سوخت جایگزین اشاره کرد و گفت: عدم تأیید و تخصیص مناسب سوخت جایگزین برای ژنراتورهای برق موجود در مزارع، مشکل را دوچندان کرده و توان تولیدکنندگان برای مقابله با قطعی برق را کاهش داده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: قطعی برق، امکان تغذیه ماهیان را از تولیدکنندگان سلب می‌کند و این موضوع علاوه بر کاهش میزان تولید، می‌تواند منجر به رکود و حتی تعطیلی تعدادی از مزارع پرورش ماهی، به ویژه استخرهای دومنظوره کشاورزی شود.

 معاون تولید و بهره برداری اداره کل شیلات استان اردبیل تاکید کرد: با توجه به اینکه فصل پایان کار استخرهای دومنظوره و زمان وزن‌گیری ماهیان است، کاهش ساعات قطعی برق در این یک ماه پایانی سال زراعی می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت تولید داشته باشد.

بدلی وند در پایان خواستار همکاری مسئولان مربوطه برای کاهش قطعی برق و حمایت از تولیدکنندگان شد تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.

