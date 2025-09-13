10 کلاهبردار جعل سند در اردبیل دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سردار «جواد تقوی» اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات جامع و هدفمند پی به این موضوع بردند که فردی با همکاری 9 نفر دیگر و به صورت باندی با توسل به شیوه های متقلبانه اقدام به تهیه و چاپ قراردادهای جعلی زمین های زراعی روستاهای اطراف اردبیل به نام چند شرکت تعاونی مسکن فعال و چند شرکت تعاونی مسکن بدون وجود خارجی در استان کرده و با استفاده از این قراردها و سند مجعول، اقدام به فروش کلان و عمده و کلاهبرداری از افراد حقیقی و حقوقی کرده اند.

وی با اشاره به همکاری یک چاپخانه در تهیه و تکثیر قرار دادهای جعلی و 2 نفر سردفتر خانه در تنظیم وکالت فروش به اشخاص حقیقی با اعضای این باند افزود: در عملیات های هماهنگ پلیسی هر 12 نفر دستگیر و جهت اقدامات قانونی و بازجویی های تخصصی به پلیس امنیت اقتصادی انتقال و چاپخانه با دستور مرجع قضایی پلمب و با هماهنگی اتحادیه مرتبط و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه فعالیت مدیر چاپخانه نیز ابطال شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف 39 هزار و 101 قرارداد هر کدام به متراز 200 متر از اعضاء این باند خبر داد و گفت: جعلی بودن 17 هزار و 960 جلد از این قراردادها با انجام استعلامات لازم محرز شده است.

سردار تقوی ارزش کلاهبرداری های کشف شده از این باند را 8 هزار و 539 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده و ارائه مستندات و مدارک کشف شده به دادسرا، 10 کلاهبردار این باند با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع قضایی روانه زندان شده و 2 سردفتر خانه پس از صدور قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شدند.

انتهای پیام/