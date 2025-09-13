هوای مشهد برای دوازدهمین روز پیاپی آلوده است

به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز شنبه افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۴ نشانگر هوای «ناسالم» برای تمامی افراد است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته هم با عدد ۱۴۲ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس است.

وی اضافه کرد: کیفیت هوای هفت منطقه‌ مشهد در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده» برای تمام افراد قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.

