معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاکید کرد؛
ضرورت افزایش ایمنی در محیط کارگری برای کاهش آسیبهای وارده به ستون فقرات
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن تشریح نتایج یک مطالعه پنجساله، مهمترین دلایل آسیبهای وارده به ستون فقرات میان بیماران منطقه را حوادث رانندگی و سقوط از ارتفاع دانست.
به گزارش ایلنا از کاشان، غلامعلی حمیدی با بیان اینکه پس از بررسی شرایط ۴۴۰ بیمار در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۱ نتایج نگرانکنندهای به دست آمده تأکید کرد: آسیبهای ستون فقرات علاوه بر سیستم سلامت هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه دارد.
وی افزود: بر اساس یافتههای این تحقیق ۵۸.۶ درصد آسیبهای ستون فقرات ناشی از تصادفات رانندگی و ۳۹.۱ درصد نیز سقوط از ارتفاع است و این آمار و ارقام ضرورت مداخلات هدفمند در حوزه ایمنی حملونقل و محیط کارگری و خانگی شهرستان کاشان را مضاعف میسازد.
به گفته معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان۷۴.۵ درصد از بیماران موردمطالعه مرد و با میانگین سنی ۴۳.۴ بودند که دراینخصوص میبایست ضمن توجه ویژه به گروههای پرخطر مانند مردان میانسال، در راستای آموزش رانندگان، کارگران ساختمانی و عموم مردم برنامهریزی شود.