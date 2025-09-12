به گزارش ایلنا از کاشان، غلامعلی حمیدی با بیان اینکه پس از بررسی شرایط ۴۴۰ بیمار در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۱ نتایج نگران‌کننده‌ای به دست آمده تأکید کرد: آسیب‌های ستون فقرات علاوه بر سیستم سلامت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه دارد.

وی افزود: بر اساس یافته‌های این تحقیق ۵۸.۶ درصد آسیب‌های ستون فقرات ناشی از تصادفات رانندگی و ۳۹.۱ درصد نیز سقوط از ارتفاع است و این آمار و ارقام ضرورت مداخلات هدفمند در حوزه ایمنی حمل‌ونقل و محیط کارگری و خانگی شهرستان کاشان را مضاعف می‌سازد.

به گفته معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان۷۴.۵ درصد از بیماران موردمطالعه مرد و با میانگین سنی ۴۳.۴ بودند که دراین‌خصوص می‌بایست ضمن توجه ویژه به گروه‌های پرخطر مانند مردان میان‌سال، در راستای آموزش رانندگان، کارگران ساختمانی و عموم مردم برنامه‌ریزی شود.

