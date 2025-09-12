خبرگزاری کار ایران
مدیر آبفای منطقه چهار شهر اصفهان:

بازسازی خط اصلی انتقال فاضلاب خیابان لاله جنوبی به نیمه رسید

کد خبر : 1684844
مدیر آبفای منطقه چهار شهر اصفهان با بیان اینکه عملیات اصلاح و بازسازی خط اصلی انتقال فاضلاب خیابان لاله جنوبی به نیمه رسیده، گفت: باند غربی این خیابان فردا بازگشایی می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی قاسمی اظهار کرد: تاکنون سه شاخه لوله ۲.۵ متری با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر از این خط لوله جایگزین شده و سه شاخه دیگر نیز تا پایان امشب جایگزین می‌شود.

وی افزود: در پی گرفتگی و ریزش کلکتور فاضلاب شمال اصفهان در خیابان لاله جنوبی، کار خاکبرداری این خیابان از شامگاه ۱۷ شهریور آغاز شد اما به دلیل عمق ۱۰ متری حفاری و انباشت حجم زیادی از فاضلاب، این عملیات به طول انجامید.

مدیر آبفای منطقه چهار شهر اصفهان گفت: با مشاهده خط لوله و تخلیه فاضلاب انباشته شده، بلافاصله مرحله خارج کردن لوله‌های فرسوده و جایگزینی آن با لوله‌های جدید از بامداد روز جمعه ۲۱ شهریورماه آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امشب ادامه یابد.

قاسمی خاطرنشان کرد: این کلکتور با قدمت بیش از ۳۵ سال از جنس بتون و با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر است که در عمق ۱۰ متری زمین اجرا شده و بیش از ۳۰ درصد حجم فاضلاب مناطق شمالی شهر اصفهان را به تصفیه خانه فاضلاب شمال در شهر حبیب‌آباد منتقل می‌کند.

وی با اشاره به این که لوله‌های پلی‌اتیلن جایگزین لوله‌های فرسوده بتونی می‌شوند، افزود: در صورتی که کار جایگزینی لوله‌ها تا اواخر امشب به پایان برسد، باند غربی خیابان لاله جنوبی از سمت میدان لاله به میدان قدس، فردا بازگشایی می‌شود.

قاسمی گفت: اما باند شرقی این خیابان تا زمان پرسازی و ترمیم آسفالت خیابان همچنان مسدود است و شهروندان برای رسیدن به میدان لاله باید همچنان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

