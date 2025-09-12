مدیران جهاد کشاورزی مسئول ذخیره و توزیع کالاهای اساسی هستند

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در نشست ستاد امنیت غذایی استان فارس که با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری برگزار شد، بیان کرد: تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم دستور رهبری است و ما موظف به اجرای آن هستیم.

به گفته این مقام مسئول؛ مسئولیت ذخیره و توزیع اقلام اساسی بر عهده مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها است و کمیسیون کشاورزی نیز حمایت های لازم را خواهد داشت.

وی افزود: اگر در جایی تخلفی صورت گرفت، مسئولین را در سطح استان مطلع کنید، شما نیز با برنامه‌ریزی، شجاعانه و قاطعانه در راستای مباحث مدنظر جلو بروید.

عسکری با بیان اینکه خوشبختانه در روزهای اخیر مدیران در سطح شهرستان‌ها و ادارات تابعه در جریان دستورات اخیر مقام‌معظم رهبری قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: همه مدیران آمادگی کامل برای ارائه گزارش و اجرای مطلوب ماموریت‌های محوله را داشته باشند.

