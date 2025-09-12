به گزارش ایلنا، اورژانس مازندران اعلام کرد که صبح امروز جمعه در ساعت ۶:۰۷ دقیقه، گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای در کمربندی امیرکلا، جنب پمپ بنزین، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های کمربندی امیرکلا، کله‌بست و امیرکلا به محل اعزام شدند.

در این حادثه، چهار مرد جوان دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه سر و اندام‌ها شدند و ۱۰ نفر دیگر به صورت سطحی مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.

تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، مصدومان را با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل کردند.

انتهای پیام/