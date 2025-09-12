تصادف زنجیرهای در بابل ۱۴ مصدوم بر جا گذاشت
روابط عمومی اورژانس بابل اعلام کرد که تصادف زنجیرهای پنج خودرو در کمربندی امیرکلا شهرستان بابل ۱۴ زخمی برجا گذاشت
به گزارش ایلنا، اورژانس مازندران اعلام کرد که صبح امروز جمعه در ساعت ۶:۰۷ دقیقه، گزارشی مبنی بر تصادف زنجیرهای در کمربندی امیرکلا، جنب پمپ بنزین، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی اورژانس از پایگاههای کمربندی امیرکلا، کلهبست و امیرکلا به محل اعزام شدند.
در این حادثه، چهار مرد جوان دچار آسیبدیدگی شدید از ناحیه سر و اندامها شدند و ۱۰ نفر دیگر به صورت سطحی مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.
تکنسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، مصدومان را با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید یحیینژاد بابل منتقل کردند.