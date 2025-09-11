خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد؛

واژگونی خودروی سواری در محور نیکویه 5 مصدوم داشت

واژگونی خودروی سواری در محور نیکویه 5 مصدوم داشت
کد خبر : 1684698
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین از واژگونی خودروی سواری در محور نیکویه و بر جای ماندن 5 نفر مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی از واژگونی خودروی سواری در محور نیکویه خبر داد و گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور نیکویه، حدفاصل جرندق و حسین‌آباد پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه عصر امروز پنج‌شنبه 20 شهریورماه و در ساعت 18:22 به مرکز پیام اورژانس گزارش شد، گفت: بلافاصله پس از دریافت تماس تیم پایگاه اورژانس قره‌باغ به محل حادثه اعزام و اقدامات پیش‌بیمارستانی درمانی در صحنه انجام شد. پس از ارزیابی‌های صورت گرفته، پنج مصدوم این سانحه به بیمارستان تأمین شهرستان تاکستان منتقل شدند.

رئیس اوژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت‌حوادث استان قزوین اضافه کرد: علل وقوع این حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی