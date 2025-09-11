واژگونی خودروی سواری در محور نیکویه 5 مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی از واژگونی خودروی سواری در محور نیکویه خبر داد و گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور نیکویه، حدفاصل جرندق و حسین‌آباد پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه عصر امروز پنج‌شنبه 20 شهریورماه و در ساعت 18:22 به مرکز پیام اورژانس گزارش شد، گفت: بلافاصله پس از دریافت تماس تیم پایگاه اورژانس قره‌باغ به محل حادثه اعزام و اقدامات پیش‌بیمارستانی درمانی در صحنه انجام شد. پس از ارزیابی‌های صورت گرفته، پنج مصدوم این سانحه به بیمارستان تأمین شهرستان تاکستان منتقل شدند.

رئیس اوژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت‌حوادث استان قزوین اضافه کرد: علل وقوع این حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

