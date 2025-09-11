به گزارش خبرنگار ایلنا، پروانه رضایی روز پنجشنبه در همایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شهرکرد اظهارداشت: آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد ۵۲ درصد بازنشستگی‌های پیش از موعد در کشور به دلیل قرار گرفتن در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده که این رقم نشان‌دهنده روندی غیرمنطقی است.

وی ادامه داد: میانگین سن بازنشستگی پیش از موعد در کشور به ۴۰ تا ۴۲ سال رسیده که کاهش نیروهای متخصص و جوان را به همراه داشته است.

رضایی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ارائه راهکارهای منطقی و قانونی گفت: هدف این است که افراد شاغل در مشاغل سخت از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

معاون وزیر کار در بخش دیگری از سخنانش به ثبت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه کارگری اشاره کرد و گفت: این آمار نشان‌دهنده ضرورت تقویت فرهنگ سازش و مصالحه در روابط کار و ایجاد بسترهای همکاری و تفاهم است.

وی با انتقاد از انعقاد قراردادهای موقت سه‌ماهه برای برخی از کارگران، این روند را «شایسته» ندانست و گفت: لازم است کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای یک‌ساله تشویق شوند و دولت نیز موانع و نگرانی‌های آنان را در این زمینه برطرف کند.

رضایی در پایان تاکید کرد: حمایت واقعی از کارگران مستلزم وجود کارفرمایانی توانمند و متعهد است و این مهم تنها با هم‌افزایی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و سیاست‌گذاری صحیح محقق می‌شود.

