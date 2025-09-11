کشف ۵۶ کیلو تریاک در شهرضا از یک پژو
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی از یک دستگاه خودرو پژو بیش از ۵۶ کیلو تریاک کشف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، شکرالله پورخاقان، فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.
وی افزود: دراینرابطه راننده خودرو بهمحض مشاهده مأموران بهسرعت از محل متواری شده که در نهایت با سرعت عمل خوب مأموران پلیس، این خودرو در یک عملیات منسجم متوقف میشود.
پروخاقان با اشاره به کشف محموله 56 کیلو و 950 گرمی تریاک در این عملیات خاطرنشان کرد: یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.