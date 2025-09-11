ضرورت گذر از کشاورزی سنتی و توسعه صنایع تبدیلی

​به گزارش ایلنا، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم با بیان اینکه ایران با تولید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن انگور در سطح ۳۱۰ هزار هکتار، مقام هشتم جهان را در اختیار دارد، بر لزوم توسعه صادرات این محصول تأکید کرد.

برومندی بر اهمیت نقش باغداران انگور در ارزآوری این محصول اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صادرات این محصول ۶۵ هزار تن است، در سال گذشته نیز صادرات ۱۵۰ هزار تن کشمش ۲۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشت.

این مقام مسئول؛ استان فارس را به عنوان نمونه‌ای موفق و ظرفیتی ارزشمند در حوزه کشاورزی معرفی و عنوان کرد: در این استان ۳۶۵ هزار هکتار باغ وجود دارد که سالانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول تولید می‌کند، به جرأت می‌توان گفت به جز میوه کیوی، هر محصول باغی که در کشور تولید شود، در فارس نیز وجود دارد.

برومندی تصریح کرد: تنها در محصول انگور، ۴۸ هزار هکتار تاکستان داریم که ۲۵ هکتار آن دیم است و از این سطح، میزان ۴۵۰ هزار تن انگور تولید می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن ابراز خرسندی از انتصاب رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، خطاب به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان گفت: این مرکز خدمات ارزنده‌ای ارائه داده است و باید ما را در بخش اجرا، برای مقابله با تغییر اقلیم و توسعه پایدار یاری دهد.

وی بر اهمیت برگزاری جشنواره های بخش باغبانی تأکید و خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر اینکه ما را در کنار هم قرار می‌دهد، فرصتی است برای طرح مسائل و مشکلات و حضور ما نیز در اینجا کمک می‌کند تا در برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات موثرتری انجام دهیم.

مجلس، برنامۀ هفتم توسعه را محور تحول کشاورزی و امنیت غذایی قرار داد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز از تحول در بخش کشاورزی با محوریت برنامه هفتم توسعه خبر داد و اقدامات حمایتی مجلس از این بخش کلیدی را تشریح کرد.

محمدجواد عسکری با تأکید بر این که کشاورزی، محور توسعه کشور است، بیان کرد: برای اولین بار اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری تامین شده تا خشکسالی‌های متوالی در کشور مدیریت شود.

تقویت بیمه محصولات کشاورزی به دلیل تنش‌های محیطی فراوان در این بخش، از دیگر موضوعاتی بود که این مقام مسئول به عنوان برنامه های حمایتی دولت از آن یاد کرد.

عسکری تصریح کرد: از دیگر برنامه های حمایتی کمیسیون کشاورزی دستور ویژه به بانک‌های عامل برای حذف بروکراسی اداری و زمینه سازی سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی است که ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری بالا به همراه دارند.

حمایت همه‌جانبه از طرح‌های کلان از جمله سد پارسیان شهرستان ممسنی و احداث پایانه صادرات محصولات کشاورزی با پیگیری و کمک مجلس از دیگر موضوعاتی بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرد.

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود تسهیل در واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری را یکی از مهمترین چالش های جذب سرمایه عنوان کرد که با همکاری دستگاه های اجرایی باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر عزم جدی مجلس برای رفع موانع بخش کشاورزی، بهبود معیشت کشاورزان و تأمین امنیت غذایی پایدار برای مردم تأکید کرد و خواستار همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تحقق این اهداف شد.

ضرورت گذر از کشاورزی سنتی و توسعه صنایع تبدیلی

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به وضعیت خشکسالی متمادی در کشور، بر لزوم گذر از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد.

احد بهجت حقیقی با بیان اینکه راهی جز عبور از کشاورزی سنتی نداریم، بیان کرد: برای حفظ منابع آبی و افزایش بهره‌وری آن باید کشاورزی، هوشمندسازی شود.

وی با تأکید بر استفاده از فرصت برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذار، تصریح کرد: ما آمده ایم که از این فرصت استفاده کنیم و در این مسیر از اصناف کشاورزی تقاضای همکاری داریم.

این مقام مسئول؛ توسعه کشت های گلخانه‌ای را برای برون رفت از چالش کم آبی، ضروری خواند و خاطرنشان کرد: یکی از ملاک‌های اصلی ارزیابی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، جذب سرمایه برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی خواهد بود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس ضمن تقدیر از مردم و مسئولین شهرستان ممسنی، گفت: این شهرستان مردمی بسیار توانمند و پرتلاش دارد و امیدواریم در مسیر جذب سرمایه گذار با همکاری جهاد کشاورزی، فرصتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

