رئیس پلیس راه مازندران:
ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی مازندران؛ مرزنآباد مسدود شد
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک بسیار سنگین در ورودی و خروجیهای این استان خبر داد و اعلام کرد: محور مرزنآباد از ساعت ۹ صبح امروز مسدود شده است و همچنین محورهای هراز و سوادکوه نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک سنگین در ورودی و خروجیهای استان مازندران خبر داد و جزئیات وضعیت راههای اصلی را تشریح کرد.
بر اساس اعلام سرهنگ عبادی، محور مرزنآباد از ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه مسدود شده است. این انسداد به دلیل حجم بالای ترافیک و به منظور تخلیه بار ترافیکی از مسیر جنوب به شمال و کاهش ۱۰ کیلومتر ترافیک متوقف در این محور صورت گرفته است.
وی افزود: محور هراز نیز در حال حاضر با ترافیک سنگینی مواجه است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این مسیر تردد کنند.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین به وضعیت ترافیک در محور سوادکوه اشاره کرد و گفت: محور سوادکوه نیز شاهد ترافیک سنگینی است و از رانندگان درخواست میشود پیش از آغاز سفر، از وضعیت راهها مطلع شوند.
سرهنگ عبادی از هموطنان خواست با توجه به وضعیت ترافیکی موجود، زمان سفر خود را مدیریت کرده و تا حد امکان سفر خود را به تعویق بیندازند یا از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
وی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان مازندران به صورت شبانهروزی با شماره تلفنهای ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ (با پیششماره ۰۱۱) آماده ارائه اطلاعات بهروز راهها و پاسخگویی به سؤالات هموطنان است.