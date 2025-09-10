زمین ورزشی محله نایبند شمالی افتتاح شد + فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس در مراسم افتتاح زمین ورزشی نایبند، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: شهرداری بندرعباس در تلاش است هر هفته پروژه‌ای جدید در یکی از محلات شهر افتتاح کند تا خدمات عمرانی و رفاهی به‌طور عادلانه در سطح شهر توزیع شود.

وی با اشاره به بازسازی کامل زمین ورزشی نایبند که سال‌ها بلااستفاده مانده بود، گفت: این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع احداث شده و امکاناتی برای فوتبال و والیبال دارد. اجرای این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان صورت گرفت و اکنون آماده بهره‌برداری جوانان و ورزشکاران محله است.

به گفته شهردار بندرعباس، نایبند شمالی به‌عنوان یکی از محلات قدیمی شهر، طی ماه‌های اخیر شاهد اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و خدماتی بوده و این اقدامات باعث ایجاد تحولات اساسی در سیمای محله شده است.

نوبانی افزود: برخلاف گذشته که عمده پروژه‌ها در مناطق مرکزی اجرا می‌شد، امروز شاهدیم در محلاتی همچون نایبند، ناخدا، حسن‌آباد، گلزار شهدا و شهرک تو نیز پروژه‌های متنوعی در حال بهره‌برداری است. هدف این است که تا پایان سال، هر هفته یک پروژه جدید به مردم تقدیم شود.

وی با تأکید بر ارزش افزوده چنین طرح‌هایی گفت: افتتاح یک زمین ورزشی تنها به معنای ایجاد فضای ورزش نیست، بلکه همزمان با آن اقدامات دیگری همچون آسفالت‌ریزی کوچه‌ها، نورپردازی، ایجاد زمین‌های والیبال و بهبود معابر نیز انجام می‌شود که در نهایت موجب آبادانی، رونق و ارتقای کیفیت زندگی در محله خواهد شد.

