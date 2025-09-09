خبرگزاری کار ایران
شهادت مأمور پلیس در درگیری با مالکان مزرعه کشت خشخاش در دزپارت

شهادت مأمور پلیس در درگیری با مالکان مزرعه کشت خشخاش در دزپارت
فرمادار دزپارت از شهادت یک مامور پلیس در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر «مزرعه کاشت خشخاش» در این شهرستان خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، حیدر کیخایی با اعلام خبر شهادت مأمور پلیس در درگیری با مالک مزرعه خشخاش در دزپارت، گفت: در جریان مراجعه مأموران مواد مخدر برای تخریب مزرعه کاشت خشخاش در روستای «مورد دراز» دزپارت، مالکان مزرعه به سمت ماموران تیراندازی کردند که در  این حادثه متاسفانه یکی از نیروهای پلیس مواد مخدر ایذه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳ امروز اتفاق افتاد که منجر به شهادت ستوان اصغر بندری از دایره مواد مخدر شهرستان ایذه شد.

 

خبرنگار : بهنام رضایی مالمیر
