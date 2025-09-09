شهادت مأمور پلیس در درگیری با مالکان مزرعه کشت خشخاش در دزپارت

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، حیدر کیخایی با اعلام خبر شهادت مأمور پلیس در درگیری با مالک مزرعه خشخاش در دزپارت، گفت: در جریان مراجعه مأموران مواد مخدر برای تخریب مزرعه کاشت خشخاش در روستای «مورد دراز» دزپارت، مالکان مزرعه به سمت ماموران تیراندازی کردند که در این حادثه متاسفانه یکی از نیروهای پلیس مواد مخدر ایذه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳ امروز اتفاق افتاد که منجر به شهادت ستوان اصغر بندری از دایره مواد مخدر شهرستان ایذه شد.

