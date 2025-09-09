نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب:
پیمانکار جدید پروژه 8100 واحدی اراک انتخاب شد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: پیمانکار جدید پروژه 8100 واحدی نهضت ملی مسکن اراک انتخاب شد. مدتی پیش سرانجام ماده 46 شرکت کیسون توسط وزیر راهوشهرسازی ابلاغ شد. بر این اساس این شرکت که عهدهدار بخشی از پروژه 8100 واحدی بود، از این پروژه خلعید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: در این راستا با پیگیریهایی که در ارتباط با اجرایی شدن ماده 46 و خلعید شرکت کیسون انجام شد، ضمانتنامههای این شرکت در حساب ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی اخذ شد و نگهداری شده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی یک ماه گذشته پیمانکاران مختلفی برای ادامه پروژه اعلام آمادگی کرده بودند که سوابق همه آنها توسط ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی بررسی شد. سرانجام با یکی از پیمانکاران که کارکرد خوبی در سطح کشور داشته و از شرکتهای معتبر عمرانی سطح کشور است، قرارداد منعقد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: فرصتهای خوبی برای پیمانکار جدید مهیا شده و تا مدتی میتواند از امکانات کارگاه پیمانکار قبلی استفاده کند تا عقبماندگی ایجاد شده برای حدود 2100 واحد از مجموع پروژه 8100 واحدی که به نام شهید حاجیزاده نامگذاری شده است، جبران شود.
ابراهیمی تصریح کرد: انتظار میرود شرکت پیمانکاری جدید، فرایند احداث بخش 2100 واحدی شهید حاجیزاده از مجموعه پروژه 8100 واحدی نهضت ملی مسکن اراک را بر اساس زمانبندی اعلام شده به پایان برساند و از این طریق آرامش خاطری برای متقاضیان فراهم گردد.