پروژه های مسکونی تعاونی مسکن پست فارس افتتاح شد

به گزارش ایلنا، این پروژه‌ها شامل دو آپارتمان چهار طبقه ۱۴ و ۱۶ واحدی در شهر صدرا هستند که سه سال پیش کلنگ‌زنی شده و با همت تعاونی مسکن پست استان فارس تکمیل و به بهره‌برداری رسیدند.

در جریان این مراسم، صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، اظهار داشت: امیدواریم توفیق الهی شامل حال ما شود تا بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به کارکنان و خانواده‌های آنان گام‌های مؤثرتری برداریم.

همچنین روح‌اله عباسی مدیرکل پست استان فارس با قدردانی از زحمات تعاونی مسکن پست فارس تأکید کرد: این تعاونی همواره با تلاش فراوان در حوزه ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های مسکونی فعالیت کرده و پروژه‌ها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام می‌رساند.

عباسی در پایان از دو پروژه مسکونی «پیام ۱۱» و «پیام ۱۲» در حال تکمیل در شهر صدرا بازدید و روند پیشرفت پروژه را کنترل و پایش کرد.

