با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
پروژه های مسکونی تعاونی مسکن پست فارس افتتاح شد
همزمان با آخرین روز از هفته تعاون، پروژههای مسکونی «پیام ۹» و «پیام ۱۰» مربوط به تعاونی مسکن پست استان فارس با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل پست استان فارس افتتاح شد.
در جریان این مراسم، صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، اظهار داشت: امیدواریم توفیق الهی شامل حال ما شود تا بتوانیم در مسیر خدمترسانی هرچه بهتر به کارکنان و خانوادههای آنان گامهای مؤثرتری برداریم.
همچنین روحاله عباسی مدیرکل پست استان فارس با قدردانی از زحمات تعاونی مسکن پست فارس تأکید کرد: این تعاونی همواره با تلاش فراوان در حوزه ساختوساز و اجرای پروژههای مسکونی فعالیت کرده و پروژهها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام میرساند.
عباسی در پایان از دو پروژه مسکونی «پیام ۱۱» و «پیام ۱۲» در حال تکمیل در شهر صدرا بازدید و روند پیشرفت پروژه را کنترل و پایش کرد.