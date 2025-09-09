خبرگزاری کار ایران
با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

پروژه های مسکونی تعاونی مسکن پست فارس افتتاح شد

پروژه های مسکونی تعاونی مسکن پست فارس افتتاح شد
همزمان با آخرین روز از هفته تعاون، پروژه‌های مسکونی «پیام ۹» و «پیام ۱۰» مربوط به تعاونی مسکن پست استان فارس با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل پست استان فارس افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، این پروژه‌ها شامل دو آپارتمان چهار طبقه ۱۴ و ۱۶ واحدی در شهر صدرا هستند که سه سال پیش کلنگ‌زنی شده و با همت تعاونی مسکن پست استان فارس تکمیل و به بهره‌برداری رسیدند.

در جریان این مراسم، صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، اظهار داشت: امیدواریم توفیق الهی شامل حال ما شود تا بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به کارکنان و خانواده‌های آنان گام‌های مؤثرتری برداریم.

همچنین روح‌اله عباسی مدیرکل پست استان فارس با قدردانی از زحمات تعاونی مسکن پست فارس تأکید کرد: این تعاونی همواره با تلاش فراوان در حوزه ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های مسکونی فعالیت کرده و پروژه‌ها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام می‌رساند.

 عباسی در پایان از دو پروژه مسکونی «پیام ۱۱» و «پیام ۱۲» در حال تکمیل در شهر صدرا بازدید و روند پیشرفت پروژه را کنترل و پایش کرد.

انتهای پیام/
